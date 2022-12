Veloklau im Kanton Bern – Diebesbanden machen Jagd auf E-Bikes Teure Elektrovelos liegen im Trend. Auch bei Dieben. Häufig stecken dahinter organisierte Banden, welche die Fahrräder in Osteuropa weiterverkaufen. Michael Bucher

Rund 9000 E-Bikes wurden letztes Jahr in der Schweiz gestohlen. Foto: Getty Images (Symbolbild)

Rund 35’000 Velodiebstähle werden in der Schweiz pro Jahr der Polizei gemeldet. Effektiv sollen es laut Pro Velo Schweiz doppelt so viele sein. Doch wer klaut all die Fahrräder? Und wo landen diese? Es kann durchaus vorkommen, dass das abhandengekommene Gefährt nur Tage später irgendwo in Osteuropa verhökert wird. Das zeigt ein aktueller Strafbefehl, der dieser Zeitung vorliegt.