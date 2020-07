Bern und Biel – Diebe haben es auf Velokörbe abgesehen Die Kantonspolizei Bern warnt vor Dieben, die Taschen und Wertsachen aus Velokörben stehlen.

Der Velokorb auf dem Gepäckträger ist vorbildlich mit Sichtschutz ausgestattet. Der zweite Velokorb hingegen bietet sich für Entreissdiebstähle an. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Mehr als 70 Diebstähle und Diebstahlversuche aus Velokörben habe es seit Anfang April im Raum Bern und im Raum Biel gegeben, teilt die Kantonspolizei Bern mit.

Die Täter rannten jeweils den fahrenden Velos hinterher oder fuhren auf einem Velo an ihnen vorbei. Sie entwendeten teilweise unbemerkt Taschen und Wertsachen aus den Velokörben.

Die Polizei rät in einem Communiqué vom Mittwoch dazu, Wertsachen in einem Rucksack oder am Körper zu tragen. Eine Alternative seien geschlossene Velotaschen. Bei Körben empfehle sich ein Sichtschutz.

( SDA )