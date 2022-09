Krypto wird ökologischer – Ethereum will Strom­ver­brauch auf 1 Prozent senken Die Kryptowährung wird im laufendem Betrieb auf Energie­ef­fizienz getrimmt. Ein Eingriff, vergleichbar mit einer Operation am offenen Herzen. Mathias Born

Ethereum kann für vieles benutzt werden. Auch um abzuspeichern, wer wem ein digitales Kunstwerk verkauft hat. Ein Mann posiert bei einer Auktion vor einem digitalen Kunstwerk. Foto: Keystone

Was Ethereum da gerade macht, ist wie ein Triebwerkswechsel an einem fliegenden Flugzeug, wie eine Operation am offenen Herzen, wie eine Autobahnsanierung bei fliessendem Verkehr. In diesen Stunden zeigt sich nun, ob die akribisch vorbereitete, aber trotzdem waghalsige Operation im weit verbreiteten Blockchain-System auch wirklich glückt.