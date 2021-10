Musik als Ort gelebter Inklusion – Die «Zukunftsmusik 21» soll barrierefrei werden An der Hochschule der Künste Bern (HKB) findet die dritte Runde der «Zukunftsmusik» statt, eine Veranstaltungsreihe für Musik ohne Grenzen. Dort können ernste Themen auch auf spielerische Weise erkundet werden. Marianne Mühlemann

Hier waren alle willkommen, jenseits ihrer physischen und psychischen Disposition: Die US-amerikanische Folksängerin und Geigerin Gaelynn Lea bei einem Konzert im Zentrum Paul Klee. Foto: Ruben Holliger

Bewegt man die Hand nach rechts, erklingt eine Trompete. Bewegt man sie nach links, entsteht ein bunter Strahl, dazu atmosphärische Synthesizerklänge. Und mit einem weiteren Wink tauchen bunte Trommeln und Tasten in der Luft auf, alles perfekt den eigenen Fähigkeiten angepasst. Der Vorstellungskraft sind hier keine Grenzen gesetzt: «Exa: The Infinite Instrument» kreiert eine virtuelle Realität, in der Bewegung zu Musik wird.

Das und noch viel mehr kann man im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Zukunftsmusik 21» erleben, organisiert von Tabula Musica, dem Zentrum für barrierefreies Musizieren, und der Hochschule für Künste Bern (HKB). Denn was vielleicht wie eine lustige und spannende Spielerei wirken kann, steht in einem ernsten Kontext: Es geht um die Frage, wie Musik als Ort der gelebten Inklusion funktionieren kann, als Ort, an dem alle willkommen sind, jenseits ihrer physischen und psychischen Disposition.