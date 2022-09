Nach dem Brand in Kehrsatz – Die Zukunft bleibt ungewiss Mit dem Niederbrennen eines Gewerbehauses gehen 50 Arbeitsplätze verloren. Was passiert jetzt? Benjamin Lauener

Einen Tag nach dem Brand im Industriegelände am Kirchackerweg herrscht ein Bild der Zerstörung. Foto: Christian Pfander

Am Dienstagmorgen verloren in Kehrsatz rund 50 Personen auf einen Schlag ihren Job. Der Brand in einem Gewerbehaus zerstörte unter anderem eine Schreinerei und zwei Autogaragen.