Nun steigt auch die Zürcher SVP mit einer Kandidatur ins Rennen um den frei werdenden Sitz im Bundesrat, und sie tut dies mit jemandem, den niemand auf dem Radar hatte. Sie kommt mit Hans-Ueli Vogt, wie Parteipräsident Domenik Ledergerber bekanntgab. Er preiste den früheren Nationalrat als «urban, aber doch bodenständig» an. In der Einladung zur Pressekonferenz war die Rede von einer «äusserst kompetenten Persönlichkeit».

Der 52-jährige Rechtsprofessor war vor einem Jahr aus dem Nationalrat zurückgetreten, in dem er seit 2015 sass. Hier finden Sie das Interview zu seinem Rücktritt, es las sich wie ein Rückzug aus der Politik.

Nun würde er «gerne» Bundesrat werden, sagte er. Er habe sich stets vorbehalten, irgendwann ein Exekutivmandat anzupeilen - «damals ohne Hintergedanken», wie er auf eine entsprechende Frage lächelnd sagte. Es sei ein «Dienst» am Land, vor dem er grossen Respekt habe, so Vogt.

Hans-Ueli Vogt war Kreisschulpfleger, Zürcher Kantonsrat und kandidierte 2015 für den Ständerat, allerdings erfolglos. Der Stadtzürcher, der offen homosexuell lebt, gilt als eher zurückhaltend. Er selber sagte einmal, er sei «nicht sehr gut im Generieren von Aufmerksamkeit». Am Mittwoch räumte er ein, ein «Kopfmensch» zu sein oder «meinetwegen verkopft», wie es ein Journalist in einer Frage formulierte.

SVP-Findungskommissionspräsidentin Rita Fuhrer pries Vogt als «perfekten» Kandidaten an, auch wenn er auf der medialen Kandidatensuche unter dem Radar flog. Vogt habe sich als Sachpolitiker einen Namen gemacht, etwa bei der Revision des Aktienrechts.

Vogt sei ein Zuhörer, nicht ein Vielredner, so Fuhrer weiter. «Effekthascherei ist nicht seine Sache.» An ihm werde man aber in Bern nicht vorbeikommen, sagte sie.

Bisher hatte sich die Zürcher SVP schwer getan, eine Nachfolge für den überraschend abtretenden Ueli Maurer zu finden. Regierungsrätin Natalie Rickli sagte ab, auch eine Reihe von Zürcher Nationalräten wie Gregor Rutz oder Thomas Matter winkten ab. Dasselbe gilt für die Meilemerin Magdalena Martullo-Blocher, die für Graubünden im Nationalrat sitzt.

Offiziell interessiert am Posten im Bundesrat sind bisher der Berner Nationalräte Albert Rösti und der Berner Ständerat Werner Salzmann. Auch im Rennen sind zwei Innerschweizer Regierungsratsmitglieder. Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler will sowohl die Zentralschweiz wie auch die Grossregion Zürich vertreten, die Nidwaldner Finanzdirektorin Michèle Blöchliger als erstes Bundesratsmitglied des Halbkantons punkten.

