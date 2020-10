Torspektakel im Hallenstadion – Die ZSC Lions finden gegen Davos zum Siegen zurück Erstmals nach drei Niederlagen gelang den ZSC Lions wieder ein Sieg. Gegen den HCD gewannen sie 6:3. Es war die einzige Partie an diesem Abend. Tobias Ochsner

Dem ZSC gelingt der Befreiungsschlag Nach drei Niederlagen in Folge finden die ZSC Lions aus ihrer Mini-Krise und gewinnen gegen den HC Davos 6:3. Marc Schumacher/freshfocus Nur 21 Sekunden bis zum ersten Treffer Den Grundstein zum Sieg legen die Zürcher mit einem Blitzstart im ersten Drittel: Nach nur 21 Sekunden trifft Chris Baltisberger nach schöner Vorarbeit von Roe. Rund fünf Minuten später fällt das 2:0 durch Prassl. Ennio Leanza/KEYSTONE 1 / 5

Es sind absurde Zeiten, in denen sich der Schweizer Sport derzeit befindet. Fünf Spiele wären am Freitagabend geplant gewesen. Doch dann fegte eine Welle von Infektionsmeldungen durch die verschiedenen National-League-Teams. Die Folge: Nur ein Spiel konnte stattfinden, nämlich jenes der Lions gegen den HC Davos. Und das war eine klare Angelegenheit. Der ZSC gewann 6:3.

Früh machten die Lions klar, wer Herr im Hallenstadion ist. Bereits nach 21 Sekunden liessen sie die Torsirene aufheulen. Chris Baltisberger schoss das 1:0. Knapp fünf Minuten später stand es bereits 2:0, Raphael Prassl lenkte einen Schuss unhaltbar ab. Von den Davosern kam nicht viel bis gar nichts. Individuelle Fehler und Fehlzuspiele prägten das HCD-Spiel. Und das änderte sich auch im zweiten Drittel nicht. Die Zürcher erspielten sich Chancen über Chancen. Selbst eine doppelte Überzahl konnten die Bündner nicht ausnutzen, was zur Folge hatte, dass der ZSC durch Denis Hollenstein und Marco Pedretti erst auf 3:0, dann auf 4:0 erhöhen konnte.

Davos behält die Rote Laterne

Und so hätte der HC Davos ein Wunder gebraucht, um diese Partie noch zu drehen. Da dieses aber nur halb gelang, gewannen die Lions. Zwar kamen die Bündner durch Andres Ambühl und Luca Hischier noch zu drei Toren. Das nützte ihnen aber nichts, da die Zürcher durch Chris Baltisberger und Christian Marti stets reagieren konnten.

Die Zürcher durften sich somit nach drei Niederlagen in Folge erstmals wieder über einen Sieg freuen. Und die Bündner? Die nervten sich wohl. Gelang ihnen doch in dieser Saison erst ein Sieg. Wobei eigentlich ja beide Teams ein wenig glücklich sein dürfen. Sieger und Verlierer. Schliesslich durften sie spielen. Die Welle von Infektionsmeldungen fegte an ihnen vorbei. Zumindest bis jetzt. (nih)

Telegramm

ZSC Lions – Davos 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)

50 Zuschauer. – SR Salonen (FIN)/Müller, Gnemmi/Burgy.

Tore: 1. (0:21) Chris Baltisberger (Roe) 1:0. 6. Prassl (Phil Baltisberger) 2:0. 26. Hollenstein 3:0. 32. Pedretti (Trutmann, Flüeler) 4:0. 49. Ambühl (Thornton/Powerplaytor) 4:1. 52. Hischier (Palushaj) 4:2. 56. Chris Baltisberger (Noreau, Roe/Powerplaytor) 5:2. 59. (58:08) Ambühl (Nygren/Powerplaytor) 5:3 (ohne Torhüter). 60. (59:11) Marti 6:3 (ins leere Tor).

Strafen: 7mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 4mal 2 Minuten gegen Davos. – PostFinance-Topskorer: Hollenstein; Nygren.

ZSC Lions: Flüeler; Noreau, Marti; Morant, Geering; Trutmann, Berni; Phil Baltisberger; Chris Baltisberger, Roe, Andrighetto; Sigrist, Rossi, Hollenstein; Simic, Krüger, Diem; Prassl, Schäppi, Pedretti; Pettersson.

Davos: Sandro Aeschlimann; Nygren, Jung; Kienzle, Heinen; Stoop, Barandun; Buchli, Marc Aeschlimann; Marc Wieser, Corvi, Ambühl; Palushaj, Thornton, Lindgren; Hischier, Baumgartner, Turunen; Frehner, Egli, Knak.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Blindenbacher, Bodenmann, Capaul und Wick (alle verletzt), Davos ohne Du Bois, Guerra, Herzog, Paschoud, Rubanik und Dino Wieser (alle verletzt). Davos von 57:52 bis 58:08 und 58:27 bis 59:11 ohne Torhüter.

Rangliste: 1. Lausanne 9/19 (25:22). 2. ZSC Lions 11/18 (35:36). 3. Zug 7/17 (24:14). 4. Genève-Servette 6/12 (26:15). 5. Fribourg-Gottéron 5/11 (17:15). 6. Rapperswil-Jona Lakers 8/11 (17:20). 7. Lugano 6/9 (16:12). 8. Bern 7/9 (19:17). 9. Ambri-Piotta 9/9 (16:25). 10. Biel 6/5 (19:24). 11. SCL Tigers 7/5 (15:28). 12. Davos 5/4 (20:21).

