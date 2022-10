Kongresswahlen in den USA – Die zerrissene Heimatstadt von Joe Biden Demokraten oder Republikaner? In Scranton wählen sie mal die einen, mal die anderen. Jetzt schaut das ganze Land auf die Wahlen in der Kleinstadt im Ostküstenstaat Pennsylvania. Fabian Fellmann aus Scranton

Einst eine Hochburg der Demokraten, ist Scranton zu einem Wechseldistrikt geworden – und darum sind die Wahlen dort besonders spannend: Demokrat John Fetterman bei einem Wahlkampfanlass. Foto: Christopher Dolan (The Times-Tribune/AP)

Die Autobahn nach Scranton ist genau so, wie eine Autobahn in den Vereinigten Staaten zu sein hat: Breit kurvt sie durch Wälder, in denen Herbstblätter leuchten, Hügel rauf, Hügel runter. Alles scheint in einer natürlichen Balance zu sein bei der Fahrt auf solchen Strassen. Kurz vor dem Ziel aber geht es über eine 1215 Meter holpernde Betonspur: den «President Joseph R. Biden, Jr. Expressway». Er ist ein Symbol für das, woran Amerika krankt, warum es sein Gleichgewicht im Moment nicht findet.