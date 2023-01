48 Mitarbeitende betroffen – Die Zeitungszustellerin Presto muss Stellen abbauen Die Mitarbeitenden von Presto verteilen seit September letzten Jahres das Werbemagazin Consumo in der Region Biel. Das ist wirtschaftlich nicht tragbar.

48 Presto-Mitarbeitenden, welche ein Werbemagazin im Raum Biel verteilen, droht eine Kündigung. (Archivbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die Presto Presse-Vertriebs AG, eine Tochtergesellschaft der Schweizerischen Post, muss die Zahl ihrer Mitarbeitenden in Biel reduzieren. Betroffen von diesem Stellenabbau sind 48 Personen, wie die Post am Mittwoch mitteilte.

Die Mitarbeitenden von Presto verteilen seit September letzten Jahres das Werbemagazin Consumo in der Region Biel. Die Menge sei hie und da so gross gewesen, dass die Zeitungen nicht fristgerecht verteilt wurden. Deshalb habe Presto eine Tagestour als Lösung erschaffen.

Diese Tagestour sei «wirtschaftlich nicht tragbar», schrieb die Post, infolgedessen soll ab dem 1. April die Post das Magazin in der Region Biel zustellen. Dies sei bereits in anderen Regionen der Fall.

Die betroffenen 48 Mitarbeitenden gehen dieser Tätigkeit in kleinen Pensen nach. Sie sind oftmals für wenige Stunden angestellt, in denen sie täglich Zeitungen und Magazine austragen. Insgesamt stellen diese 48 Mitarbeitenden bei Presto 8,5 Vollzeitstellen dar, welche voraussichtlich wegfallen.

Die Gewerkschaft Syndicom hat auf den möglichen Stellenabbau reagiert und fordert eine Weiterbeschäftigung der betroffenen Personen bei Presto und einen «fortschrittlichen» Sozialplan.

Die betroffenen Zustellerinnen und Zusteller seien am Mittwoch über die Situation informiert worden, ist dem Communiqué der Post zu entnehmen. Ein Konsultationsverfahren, in welchem Syndicom auch involviert sei, läuft bis am 31. Januar.

SDA

