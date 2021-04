Kunstprojekt im Thorberg – Die Zeit wird im Gefängnis verwebt Wie nehmen Gefängnisinsassen Zeit wahr? Die Künstlerin und Soziologin Simone Haug hat in der Justizvollzugsanstalt Thorberg zusammen mit Häftlingen Teppiche gestaltet, in die sie ihre Zeiterfahrung eingewebt haben. Xymna Engel

«Ich trage eine grosse Verantwortung»: Künstlerin Simone Haug mit dem Teppich von Herrn M. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Zeit im Gefängnis ist für Herrn M. neongrün. Er zählt die Tage, die Stunden, manchmal sogar die Minuten. Es ist Zeit, die ihn davon abhält, seine drei Kinder zu sehen, die bei seiner Frau in Portugal leben und nicht wissen sollen, dass ihr Vater in der Schweiz in der Justizvollzugsanstalt Thorberg sitzt. Oder davon, seine verstorbenen Eltern und seinen Bruder in seiner Heimat Guinea-Bissau in Westafrika zu beerdigen. Ein Tag hier fühle sich an wie ein ganzes Jahr im richtigen Leben, sagt der 42-Jährige. Deshalb ist der neongrüne Teil auf dem grossen runden Teppich, der seine gesamte Lebenszeit darstellen soll, im Vergleich zum Rest auch so gross. Ausserdem ist er aus synthetischem Material – künstlich eben.