War es Pflichtbewusstsein oder gar Geltungsdrang? Am zweiten Tag nach ihrem Stellenantritt sass Berns neue Stadtplanerin bereits auf der Bierhübelibühne, um vor vollem Haus über ihre Zukunftsvisionen zu sprechen.

Jeanette Beck scheint sich auch noch nach zwei Tagen in ihrem neuen Job wohlzufühlen. Ihr Arbeitsethos wirkt zumindest ungebrochen. Sie kam vorbereitet. Mit handbeschriebenen und mit Leuchtstift markierten Notizzetteln sowie sachlichen Antworten, die gütigerweise beinahe ohne Beamtendeutsch auskamen, meisterte sie ein Gespräch, das durchaus über Streitpotenzial verfügt hätte. Doch Becks Antworten schienen eine beschwichtigende Wirkung auf das Publikum zu haben. Mürrisches Murmeln, energisches Kopfschütteln und andere Publikumsmittel des sanften Widerstands blieben aus.

Doch in den hinteren Reihen braute sich etwas zusammen, was in der Fragerunde in Richtung Bühne entladen wurde. In recht freundlichem Ton stellte ein Herr quasi das ganze Berufsbild der neuen Stadtplanerin infrage. Er wollte wissen: «Wieso muss Bern überhaupt wachsen, und wer hat das bestimmt?»

Aus der Zeit gefallen

Es ist eine Frage, die viele von Becks Brandherden mit einbezieht. Zunächst stellt sie klar: «Die Stadtplanung hat das Wachstum nicht erfunden. Es ist einfach ein Fakt.» Dazu verweist sie auf nationale Bevölkerungszahlen. «Um 1900 lebten 3,3 Millionen Menschen in der Schweiz. Nun sind wir auf der Zielgeraden zu 10 Millionen.» Dieser Realität müsse sie als Stadtplanerin Rechnung tragen. Aber das ist einfacher gesagt als getan.

Um die Herausforderungen der Stadtplanung zu unterstreichen, konfrontierte «Bund»-Redaktor und Gesprächsführer Bernhard Ott seine Gästin mit dem Beispiel Wankdorf-City, die als reine Bürolandschaft völlig aus der Zeit gefallen scheint. Beck spricht sich klar gegen die strikte Aufteilung von Wohnen, Arbeiten und Freizeit aus. Das entspreche nicht mehr unseren Lebensvorstellungen. «Menschen wollen sich begegnen und verschiedene Aktivitäten an einem Ort ausüben können.»

Wie ist es denn aber möglich, dass solche Orte überhaupt entstanden sind? Beck nimmt Brünnen als Beispiel, ebenfalls keine städtebauliche Glanzleistung in Weitsicht. «Die ersten Skizzen liegen mehrere Jahrzehnte zurück. Das ist ein extrem grosser Zeithorizont.»

«Der Bund» im Gespräch mit Stadtplanerin Jeanette Beck. «Der Klimanotstand ist eine harte Realität. Diesem müssen wir als Stadt gerecht werden», sagt sie unter anderem während dem Gespräch. Foto: Adrian Moser

Zeit ist sowieso ein heikles Thema. «Sie läuft uns davon», sagt Beck. Denn durch soziale und ökologische Zielsetzungen wird es immer schwieriger, Projekte umzusetzen, bevor sie bereits wieder als überholt gelten. Ein Patentrezept dagegen scheint Beck nicht zu kennen und richtet sich deswegen an die Märchenwelt: «Wenn ich bei einer guten Fee einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass Prozesse schneller beschleunigt werden.» Doch diese Prozesse sind demokratisch verankert und dauern dementsprechend lange.

Warten auf Blätterdach

Dennoch sieht Beck einen gewissen Handlungsspielraum für Spontaneität. Zum Beispiel, um Dinge auszuprobieren. «Natürlich können Tramachsen nicht einfach spontan verlegt werden.» Doch in einer Testphase beispielsweise den Verkehr in der Länggasse neu zu leiten, könne sie sich gut vorstellen.

All das versteht Beck als Spiel gegen die Zeit. Grund: «Der Klimanotstand ist eine harte Realität. Diesem müssen wir als Stadt gerecht werden.» Wird man das mit neu eröffneten Betonwüsten wie dem Breitenrainplatz? Sie fordert etwas Geduld. «Bäume brauchen Zeit, um zu wachsen. In ein paar Jahrzehnten spannen sie über den Platz ein Blätterdach.»

Dann wurde die Zeit auch noch zum sehr aktuellen Problem. Das einstündige Gespräch bot zu wenig Platz, um sämtliche Aspekte zu Berns Zukunft zu beleuchten. Immerhin stellte Beck auch in den hinteren Reihen unter Beweis, dass es ihren Job braucht. Wie gut sie diesen erledigt, wird sich erst in den kommenden Jahrzehnten zeigen.

