YB ist einen Sieg vom Titel entfernt – Die Young Boys können den Champagner bereitstellen Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann YB Meister wird. Nach dem 2:0-Sieg über St. Gallen liegt das Schicksal nun allein in den Füssen der Berner. Marco Oppliger

Jean-Pierre Nsame macht alles klar: Mit seinem 15. Treffer schiesst der YB-Torjäger sein Team ein grosses Stück näher zum Titel. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Was zeichnet einen Torjäger aus? Kaltblütigkeit – sicher. Die Fähigkeit, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu stehen – absolut. Genau das vereint Jean-Pierre Nsame in diesem Augenblick. Gerade einmal 120 Sekunden ist es her, seit er für Felix Mambimbi eingewechselt wurde. Dann kommt der Ball nach einer schönen Stafette über Christian Fassnacht und Meschack Elia zu ihm – und die Young Boys führen 2:0.

Es ist bereits Nsames 15. Treffer, womit er die Torschützenliste ex aequo mit Basels Arthur Cabral anführt. Und es ist wahrscheinlich sein kuriosestes Goal in dieser Saison. Denn: Nsame jubelt zunächst nicht, und auch die Teamkollegen zweifeln. Alle schauen sie zum Linienrichter, dessen Flagge aber unten bleibt. Erst die TV-Bilder liefern die Auflösung: St. Gallens Stergiou hebt das Abseits auf. Also läuft Nsame noch kurz an die Seitenlinie, um wenigstens mit Nicolas Ngamaleu abzuklatschen.