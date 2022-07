Sieg bei Sion – Die Young Boys halten sich auch im Glutofen Tourbillon schadlos Die Berner führen früh 2:0 und verwalten dann den Vorsprung bei grosser Hitze meist souverän. Der neue Trainer Raphael Wicky blickt nach dem 3:0 auf einen gelungenen Start. Dominic Wuillemin

YB-Stürmer: Wilfried Kanga legte mit seinen schnellen Toren die Basis zum Erfolg im Wallis. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Christian Fassnacht hat sich ein kaltes, nasses Tuch über den Kopf gelegt, sekundenlang steht der YB-Spieler in der Trinkpause Mitte der zweiten Halbzeit so da. Die Abkühlung wirkt wie ein Tropfen auf den heissen Stein im Glutofen Tourbillon, der mit seinen niedrigen Tribünen den Teams so gut wie keinen Schatten bietet.

Längst ist es ein Abnutzungskampf an diesem späten Sonntagnachmittag im Wallis. Längst geht es für die Young Boys vor allem darum, dem Gegner kein Tor zuzugestehen und ihn so zurück ins Spiel zu lassen.

2:0 führen die Gäste aus Bern da immer noch, dank eines Traumstarts: 63 Sekunden sind gespielt, als Wilfried Kanga nach einem Corner von Fabian Rieder das 1:0 erzielt. Und bald darauf trifft der Stürmer erneut, diesmal nach schöner Kombination über Rieder, Fassnacht und Cédric Itten. 2:0 nach 6 Minuten, besser hätte die Partie für YB bei Temperaturen von 33 Grad nicht beginnen können.

Die Young Boys zeigen besonders in der ersten Halbzeit eine starke Leistung, wobei sie Glück haben, dass Sions Stürmer Filip Stojilkovic in der 26. Minute mit seinem Kopfball nur den Pfosten trifft. Näher kommen die Walliser einem Torerfolg nicht. Nicolas Ngamaleu kann nach feiner Einzelleistung kurz vor Schluss noch auf 3:0 erhöhen.

Drittes Spiel, dritter Sieg, die Young Boys sind in dieser Saison immer noch ohne Gegentor. Der neue Trainer Raphael Wicky blickt auf einen gelungenen Start.



