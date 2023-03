Rentenalter 64 statt 62 – Die Wut der Franzosen ist Macron sicher Frankreichs Präsident nutzt einen Sonderartikel der Verfassung, um seine Rentenreform durchzudrücken. Viele befürchten, dass das Manöver die bisherigen Proteste erst recht anheizt. Kathrin Müller-Lancé aus Paris

Die Gewerkschaften wollen auch nach dem Entscheid weiter protestieren: Französische Polizisten während der Demonstrationen in Paris. Foto: Yoan Valat (EPA)

Frankreichs Regierung hat die umstrittene Rentenreform ohne finale Abstimmung durchs Parlament gedrückt. Sie entschied am Donnerstag, das wichtigste Reformprojekt von Präsident Emmanuel Macron mit einem Sonderartikel der Verfassung ohne Abstimmung in der Nationalversammlung umzusetzen. Das umstrittene Rentengesetz sieht vor, das gesetzliche Rentenalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Ausserdem sollen die für eine volle Rente erforderlichen Beitragsjahre schneller als bisher geplant auf 43 Jahre erhöht werden. Viele Sonderregelungen, die bisher für einzelne Berufsgruppen galten, sollen in Zukunft wegfallen.