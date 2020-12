Aufbäumen gegen das Gehenmüssen – «Die Worte kommen dann – oder sie kommen nicht» Liselotte Lüscher hat zeitlebens Gedichte geschrieben, aber sie erst jetzt veröffentlicht. Es sind schonungslose Texte, die oft aufgrund «kurzer Verrücktheiten» entstanden sind. Dölf Barben

Umgeben von vielen Pflanzen, von Leben: Liselotte Lüscher in ihrer Wohnung im Berner Weissenbühlquartier. Foto: Franziska Rothenbühler

Es ist, als würde der Lift stecken bleiben. Diese Sätze. In einem Büchlein, das einem eben erst in die Hand gedrückt worden war. Liselotte Lüscher hatte es vorbeigebracht. Sie hatte beim Empfang der Redaktion gewartet. Sie wisse halt nicht, ob es Literatur sei, hatte sie gesagt und einen doch mit einem selbstbewussten Blick fixiert.



Lüscher ist 86-jährig, lebt mit ihrem Partner im Berner Weissenbühlquartier. Sie sass für die SP im Stadtparlament. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin. Vor vier Jahren erst veröffentlichte sie ein Buch über die Geschichte der Sekundarschulen im Kanton Bern. Auch ihre Doktorarbeit über die Schulreform in der Stadt Bern war als Buch erschienen. Die Biografie über die Frauenrechtlerin Marie Boehlen stammt ebenfalls aus ihrer Feder.



Und jetzt Gedichte? Nach Büchern zu Themen, die nicht gerade zu den prickelndsten gehören? Das blaue Büchlein trägt den Titel «…sozusagen als Tagebuch». Die Erwartungen sind nicht die höchsten, als die Lifttür sich schliesst.



Seite 106: «ich war versunken / im jetzt / als ich jung war / jetzt / sinke ich oft dem / denken entlang / dass / jetzt / ende sein kann»