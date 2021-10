Gendern extrem - Die Wörter «Frauen» und «Mütter» sollen abgeschafft werden

Gendern extrem – Die Wörter «Frauen» und «Mutter» sollen abgeschafft werden Neuerdings ist auf Druck der Transgender-Community im englischsprachigen Raum von «Körpern mit Vaginas» oder «gebärenden Menschen» die Rede. Bald auch in der Schweiz? Bettina Weber

Die einen finden diese Sprache «gerecht», die anderen kritisieren sie als «entmenschlichend». Foto: SoZ

Das schottische Gesundheitsministerium ruft derzeit zur Abstrich-Kontrolle auf. Also dazu, was auch in der Schweiz zur jährlichen gynäkologischen Vorsorge zählt, Frauen sind sie sich gewohnt. Trotzdem verwenden die Behörden kein einziges Mal das Wort Frau. Angesprochen werden «anyone with a cervix» – «alle mit einem Gebärmutterhals», denn jeden Tag würden «zwei Leute» an Gebärmutterhalskrebs sterben.

Als eine Labour-Abgeordnete sich den Hinweis erlaubte, nur Frauen verfügten über eine Gebärmutter, man also doch bitte die Frauen direkt ansprechen solle, warf ihr die LGBTQ-Community vor, «anti-trans» zu sein. Schliesslich gäbe es Transmänner und non-binäre Menschen, die sich nicht als Frau fühlten, aber trotzdem eine Zervix hätten. Und diese würden dank dieser neuen Formulierung endlich nicht mehr diskriminiert.