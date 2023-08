Street Parade 2023 – Die wichtigsten Infos zur riesigen Zürcher Techno-Party Wo spielen die besten DJs? Sonnenhut oder Regenponcho? Und hat es auch genug WC? Eine Übersicht zur diesjährigen Street Parade. Sabrina Bundi

Hunderttausende Partygäste tanzen hier an der Street Parade 2018 über die Brücken von Zürich. Foto: Keystone

Am kommenden Samstag tanzen wieder Hunderttausende Techno-Fans von Lovemobils und DJs angefeuert das Zürcher Seebecken entlang. Es findet die 30. Ausführung der Street Parade statt, der grössten Technoparty der Welt. Sie steht unter dem Motto «i wish». Hier erfahren Sie nützliche Tipps rund um den Event.

Das Wetter

Zur Zeit ist es zwar noch etwas früh, eine detaillierte Wetterprognose zu machen, dennoch lassen die Prognosemodelle von Meteo Schweiz bereits einen vorsichtigen Trend zu. Es sehe so aus, als komme wieder Hochdruckwetter mit heisser Luft aus Südwesteuropa. Es könnte somit ziemlich sonnig werden mit Höchsttemperaturen um die 30 Grad. Also Sonnenhut und Sonnencreme nicht vergessen.

Die Anfahrt

Der Parade-Bereich wird für den Verkehr gesperrt, und es ist in der ganzen Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Organisatoren empfehlen eine Anreise mit dem öffentlichen Verkehr. Die SBB schicken zahlreiche Extrazüge nach Zürich. Und auch für die Heimreise nach einer langen Partynacht fahren S-Bahnen, Trams und Nachtbusse bis 4 Uhr morgens nach einem Spezialfahrplan.

Die Highlights

Das Angebot ist mit über 200 DJs, 30 Partymobilen und 8 Bühnen gross. Um 13 Uhr startet das Warm-up und um 14 Uhr die Parade, die bis 22 Uhr dem Seebecken entlangtuckert. Die bunt dekorierten Mobile fahren beim Utoquai los und ziehen dann langsam die rund zwei Kilometer via Bellevue, Quaibrücke und Bürkliplatz bis zum Hafendamm Enge.

Nach und während der Parade wird an den acht Bühnen entlang der Route bis Mitternacht weitergefeiert. Auf dem Opening-Legend-Track in der Startzone eröffnet der bekannte deutsche DJ Chris Liebing (13 Uhr). Auf der Hauptbühne am Bellevue spielen internationale Künstlerinnen und Künstler wie der Techno-DJ Marcel Dettmann (14.30 Uhr) oder die italienische Produzentin Deborah De Luca (19 Uhr). Die Center Stage am Bürkliplatz wird vom Label «All I Need» aus Ibiza betrieben. Unter anderem legen dort Schweizer Star-DJs wie Jimi Jules (17.30 Uhr) und Andrea Oliva (22 Uhr) auf. Beim Kongresshaus spielen verschiedene DJs von Schweizer Techno-Clubs, etwa Juli Lee (19 Uhr) vom Zürcher Klaus oder Vanita (20 Uhr) vom Hive. Die Zurich Sound Stage bei der Nationalbank wird vom Label Rakete gehostet. Die bekannten Zürcher DJs Animal Trainer spielen live (18.30 Uhr) und später ein DJ-Set (22.30 Uhr). Am Limmatquai steht die Swiss Innovations Stage, auf der Schweizer Musikschaffende auftreten, die elektronische Musik mit Instrumenten live performen und zum Teil auch singen. Auf der Generations Stage bei der Rentenanstalt legen DJs aus aller Welt auf, etwa Tsuyoshi Suzuki (19 Uhr) aus Tokio oder Gumi (22.30 Uhr) aus Tel Aviv. Und dann gibt es noch die Hardstyle Stage bei der Stockerstrasse, die ausschliesslich auf dieses Genre fixiert.

Nach der Parade können die Gäste an acht Hauptbühnen bis Mitternacht weiterfeiern. Foto: Keystone

Die Örtchen

Und was, wenn man mal muss? Gerade erst war im «Tages-Anzeiger» von Wildpinklern am Zürifäscht zu lesen. Hat die Street Parade genug WC für alle? Es werden im Vergleich zum letzten Jahr rund 100 zusätzliche WC-Anlagen in hochfrequentierten Zonen platziert, unter anderem in der Altstadt, schreiben die Organisatoren auf Anfrage. In Randzonen sind sogenannte «Pissrinnen» vorhanden, also lange Urinale aus Edelstahl. Ausserdem gibt es auf dem Gelände kostenlose, grosse WC-Wagen, ToiTois, die städtischen WC und die Toiletten in den Gastrobetrieben.

Die Veranstalter der Street Parade versuchen per Social Media darauf hinzuweisen, das Wildpinkeln zu unterlassen. Sollte die Polizei eine Person in flagranti erwischen, gibt es eine Ordnungsbusse von 120 Franken wegen Beeinträchtigung von öffentlichem und privatem Eigentum.

Die Sicherheit

Die Stadtpolizei sichert die Umzugsroute und ist mit einem grossen Aufgebot präsent. Auf Anfrage schreibt sie, es seien unter anderem uniformierte Polizistinnen und Polizisten im Gelände unterwegs, die Wasserschutzpolizei sichere das Seebecken und ein Helikopter beobachte die Bewegung der Menge aus der Luft. Ausserdem patrouillieren Ermittler der Kriminalabteilung durch die Menge. Straftaten nehmen abends zu – immer wieder kam es in vergangenen Jahren zu Schlägereien, sexuellen Belästigungen, Auseinandersetzungen und Diebstählen. Gästen der Street Parade wird empfohlen, keinen wertvollen Schmuck zu tragen und nur wenig Wertsachen und Bargeld mitzunehmen.

Die Gesundheit

Nicht nur die Polizei, sondern auch die städtischen Sanitäterinnen und Sanitäter von Schutz & Rettung Zürich werden mit einem Grossaufgebot vor Ort sein. Unterstützt werden sie von Zivilschutz, Verlegungsdienst, Sanitätskompanie, Samaritern und Milizfeuerwehr. Fünf Sanitätsposten befinden sich entlang der Route, einer bei der Kreuzstrasse. Drei Boote und mehrere mobile Rettungsequipen sind unterwegs. Zusätzlich gibt es eine Patientensammelstelle für auszunüchternde Personen.

Übermässiger Drogen- und Alkoholkonsum gehören zu den häufigsten Einsätzen des Gesundheitspersonals. Hinzu kommen Schnittverletzungen, Prellungen, Stauchungen sowie Herz-Kreislauf-Probleme. Schutz & Rettung Zürich empfiehlt, geschlossene Schuhe zu tragen, um Schnittverletzungen an den Füssen zu vermeiden.

Die Drogen

Die Sozialen Einrichtungen und Betriebe der Stadt Zürich stehen mit einem mobilen Drug Checking vom Drogeninformationszentrum (DIZ) Zürich am Bürkliplatz Ecke Nationalbank. Vor Ort können Partyleute innerhalb von rund einer Stunde ihre Substanzen im Labor analysieren und sich beraten lassen.

Die Erfahrungen der letzten Jahre hätten gezeigt, dass an der Street Parade vor allem Alkohol, Cannabis, Kokain, Amphetamine und MDMA in Pillenform konsumiert werden. Diese Pillen seien regelmässig sehr hoch dosiert, weshalb man sie in vielen Fällen halbieren oder gar vierteln sollte, sagt Dominique Schori, der Leiter des Drogeninformationszentrums, gegenüber «20 Minuten». Auch würden an der Street Parade oft falsch deklarierte Substanzen verkauft, weshalb Schori Personen, die Drogen konsumieren wollen, davon abrät, sie an der Street Parade zu beschaffen.

In einem mobilen Labor auf dem Bürkliplatz können sich Partygäste ihre Drogen untersuchen lassen. Foto: Soziale Einrichtungen und Betriebe der Stadt Zürich, Martin Schuster

Der Abfall

Die Street Parade arbeite mit einem Recyclingkonzept, schreiben die Organisatoren. Es werden nur Getränke in Aludosen und PET-Flaschen mit Depot verkauft, auf keinen Fall solle man Glasflaschen an die Route bringen. Ausserdem arbeite die Street Parade mit dem Umweltfranken. Das heisst, von jedem verkauften Getränk geht 1 Franken in den Umweltschutz.

Ein Strassenwischer säubert die Gehwege nach der Street Parade. Foto: Keystone

2022 wurden an der Street Parade insgesamt 90 Tonnen Abfall gesammelt. Der gesamte Kehricht werde nach PET, Alu und Glas aussortiert. Speiseabfälle gehen in die Biogasanlage. Und die Behältnisse der Essensstände sollen biologisch abbaubar sein.

Auch was die CO₂-Emissionen betrifft, versucht die Street Parade umweltfreundlich zu sein. Die Abgase der Love Mobiles werden durch eine Partnerschaft mit Myclimate kompensiert, einige der Partywagen fahren sogar elektrisch. Die Bühnen und Essensstände werden mit Ökostrom betrieben.

