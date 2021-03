Geschichte des Jurakonflikts – Die wichtigsten Etappen des langen Jurastreits Moutier könnte am Sonntag einen Konflikt beenden, der einmal fast zu einem Bürgerkrieg geführt hätte. Die Jurageschichte in zehn Kapiteln. Noah Fend

Mitglieder der separatistischen Organisation Béliers demonstrieren 1980 in Delsberg. Foto: Keystone

Es könnte das Ende sein eines rund 40 Jahre alten Streits, der die Schweiz einmal an den Rand eines Bürgerkriegs gebracht hat: Am Sonntag entscheidet Moutier, ob es im Kanton Bern bleiben oder zum Kanton Jura wechseln will (lesen Sie an dieser Stelle: «Weshalb der Jura-Konflikt die Emotionen weckt» (Abo)). Vor der Entscheidung der Rückblick: der Jurakonflikt in zehn Kapiteln.

1815: Wiener Kongress – der Ursprung

Am Wiener Kongress haben Delegierte der Siegermächte die neuen Grenzen Europas verhandelt. Bild: zvg

Nach dem Sieg über Napoleon teilen die Siegermächte Europa neu auf. Eigentlich hätte Bern gerne das Gebiet des heutigen Aargaus und der Waadt behalten. Bei der neuen Grenzziehung bleibt dem Kanton Bern stattdessen nur das Fürstbistum Basel – der heutige Jura.