Die Ausgangslage – Wahlen in 6 grösseren Ortschaften

In 6 der 20 einwohnerstärksten Gemeinden im Kanton Bern stehen heute Sonntag Wahlen an. So etwa in der Berner Agglomerationsgemeinde Zollikofen. Nach Erfolgen in Bolligen und Muri hofft die Linke auch in Zollikofen auf Wählerzuwachs. Hier gehts zum erklärenden Artikel.

Zudem wählen mit Münchenbuchsee und Worb zwei grössere weitere Agglomerationsgemeinden ihre Gemeinderäte und Lokalparlamente.

Spannende Wahlen stehen auch in Burgdorf an. Burgdorf wächst und wird immer urbaner. Nun will die SP ihre Macht im «grossen Dorf» im Emmental weiter zementieren. Doch die Bürgerlichen haben aus Fehlern gelernt. Hier gehts zur Reportage aus Burgdorf.

Im oberaargauischen Langenthal und in Sigriswil stehen weitere Entscheide an. In Sigriswil kämpft die SVP-Grossrätin Madeleine Amstutz nach einer Spesenaffäre gegen ehemalige Parteikollegen ums Gemeindepräsidium.

Zudem wählt auch die Stadt Bern, dazu aber mehr im extra Bern-Ticker.