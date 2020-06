Tram Ostermundigen – Die Wendeschlaufe mit Quartierzentrum Wohnungen, Geschäfte und eine öffentliche Nutzung: Die Gemeinde Ostermundigen zeigt, wie sie sich das Quartier um die Wendeschlaufe des künftigen Trams Bern – Ostermundigen vorstellt.

Die Projektarbeiten an der neuen Tramlinie von Bern nach Ostermundigen laufen derzeit auf Hochtouren. Nun ist auch klar, wie sich die künftige Endhaltestelle im Oberfeld präsentieren wird.

Bei der Wendeschlaufe im Oberfeld soll ein neues Quartierzentrum entstehen. Geplant werden zwei sechs- bis achtstöckige Gebäude mit Wohnungen, Geschäften und einer öffentlichen Nutzung, wie der Ostermundiger Gemeinderat Andreas Thomann am Dienstag vor den Medien ausführte.

Die Wendeschlaufe ist nur einer der Punkte entlang der über vier Kilometer langen Strecke, wo der Tramlinienbau eng mit weiteren grossen Planungsvorhaben wie dem Bau neuer Wohn- und Geschäftsgebäude im Zusammenhang steht.

Bahnhofgegend erhält neues Gesicht

Ein weiterer Hotspot ist der Bahnhof Ostermundigen, dessen Umgebung ein neues Gesicht erhält, unter anderem mit einem Hochhaus, dem Bären Tower. Das Tramprojekt ist hier mit mehreren Bauprojekten der SBB zu koordinieren und mit der baulichen Entwicklung der Gemeinde abzustimmen.

Damit das Tram unter die Bahn passt, muss beispielsweise die Strasse etwas tiefer gelegt und die Brücke verbreitert werden. Zudem werden künftig vier neue Treppen und Lifte die Verbindung zwischen Bahnperrons sowie Tram- und Bushaltestellen herstellen.

«Das alles bedingt ein hohes Mass an terminlicher und verfahrenstechnischer Abstimmung», wird Andreas Wingeier von der Netzentwicklung SBB Infrastruktur in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert.

René Schmied, Direktor der Stadtberner Verkehrsbetriebe Bernmobil, sieht das Tramprojekt gut auf Kurs. Eine Umstellung der Buslinie 10 auf Tram sei überfällig, sagte Schmied laut Mitteilung mit Verweis auf die seit 1999 um einen Drittel gestiegenen Passagierzahlen.

Auf der viereinhalb Kilometer langen Neubaustrecke zwischen dem Viktoriaplatz und dem Oberfeld werden 9960 Meter Gleis verlegt. Zudem wird die Sicherheit für Fussgängerinnen und Fussgänger verbessert. Für Velofahrende gibt es 30 Prozent mehr Velostreifen, wie Schmied in Erinnerung rief.

Baustart 2024 angedacht

Die Idee einer Tramlinie nach Ostermundigen ist schon älter. Das Projekt wurde in den letzten Jahren «x mal durchgedacht», wie Schmied sagte. Bereits 2013 lag ein Projekt vor, das «Tram Region Bern», das Köniz via Bern mit Ostermundigen verbinden sollte. Doch das Projekt scheiterte an der Urne und das Verfahren wurde sistiert.

Doch die Idee eines Trams nach Ostermundigen wurde erneut aufgegriffen und das Projekt reduziert. So fährt das Tram nicht mehr bis in die Rüti, sondern wendet im Oberfeld. Die Rüti soll mit einem Bus erschlossen werden.

Diese Variante wurde in verschiedenen Volksabstimmungen gutgeheissen. Anfang kommenden Jahres soll das eingestellte Bewilligungsverfahren der Tramlinie wieder aufgenommen werden. Mitte 2022 soll das Bewilligungsverfahren beim Bahnhof Ostermundigen reaktiviert werden.

Nach heutigen Kenntnisstand rechnet Bernmobil mit dem Start der Bauarbeiten im Jahr 2024. Die Bauzeit dürfte vier bis fünf Jahre betragen.

( SDA / zec )