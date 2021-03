Recherche zum Internethit – Die Wahrheit hinter «I’m not a cat» Millionen lachten über den Anwalt, der den Katzenfilter nicht mehr vom Gesicht brachte. Die Babykatze hatte nicht zum ersten Mal in Lebensläufe eingegriffen, wie der «New Yorker» nun zeigen kann. Andreas Tobler

Da mussten alle lachen: Der Anwalt Rod Ponton hadert während einer Gerichtsverhandlung mit einem Katzenfilter. Foto: Screenshot

Katzen sind seit je die Stars des Internets. Insofern erstaunt es nicht, dass sie auch während der Pandemie mal wieder allen die Show stehlen. Ja, sogar Corona: Das Virus wurde von einem Kätzchen auf Pause gedrückt, als es während einer Gerichtsverhandlung auf dem Gesicht von Rod Ponton erschien: «Können Sie mich hören? Ich bin live hier», sagte der texanische Anwalt, «ich bin keine Katze.»

«I’m not a cat», was für ein wunderbar absurder Satz – in einer superernsten Situation wie einer Anhörung vor Gericht. Die Panik auf dem Gesicht des virtuellen Kätzchens, das die Mimik des Anwalts wiedergab, dazu Pontons gequälte Stimme – fertig war der Viralhit fürs amüsierbereite Millionenpublikum.