Mutmasslicher Investmentbetrug – Die verschwundenen Millionen des Usain Bolt Vor Kurzem hatte der Sprintstar aus Jamaika noch 12,8 Millionen Dollar auf dem Konto, nun liegen da plötzlich nur noch 12’000. Der schnellste Mann der Welt ist offenbar Betrügern aufgesessen. Christoph Gurk

Einer von acht Olympiasiegen: Usain Bolt nach dem Gewinn der Goldmedaille im 100-Meter-Sprint bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro. Ein Jahr später beendete der Jamaikaner seine Karriere. Foto: Yoan Valat (Keystone)

Es war früher Montagnachmittag in Kingston, Jamaika, als sich Usain Bolt wieder bei seinen Fans meldete. Fast zwölf Millionen Menschen folgen dem ehemaligen Sprintstar auf Instagram, dazu noch mal etwa fünf Millionen auf Twitter. Normalerweise ist der 36-Jährige in den Sozialen Netzwerken auch durchaus redselig, Weihnachtsgrüsse und gute Wünsche fürs neue Jahr inklusive. Doch in den vergangenen Tagen war es still geworden. Statt fröhlicher Botschaften nur kryptische Nachrichten: komplett schwarze Bilder, Fotos von Gesetzbüchern oder nun eben Bolt selbst in schwarz-weiss, wie er wütend in die Kamera blickt. «Schau mir in die Augen, sag mir, was du siehst, kannst du meinen Schmerz fühlen?», steht darunter, ein Zitat aus einem Song des jamaikanischen Reggae- und Dancehall Musikers Bounty Killer, bei dem es zwei Zeilen weiter auch heisst: «Der einzige Freund, den ich kenne, ist meine Knarre.»