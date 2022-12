Vera Kappeler spielt Thelonious Monk – Die Verrückte und das Biest Die Pianistin Vera Kappeler gilt als unberechenbare Grösse des Schweizer Jazz. Nun hat sie sich der Musik eines noch grösseren Aussenseiters angenommen: Thelonious Monk. Ane Hebeisen

Dekonstruktion eines Rebellen: Vera Kappeler spielt Monk. Foto: zvg

Von kaum einem anderen Jazzmusiker sind derart viele hübsche Zitate überliefert wie vom Pianisten Thelonious Monk. Eines der Schönsten gibt eine Ahnung davon, wie weit der Mann seiner Zeit voraus gewesen ist. Es geht so: «Spielt auf eure eigene Art! Spielt nicht, was die Leute wollen – spielt, was ihr wollt, und lasst die Öffentlichkeit entdecken, was ihr tut – auch wenn es fünfzehn, zwanzig Jahre dauert.»