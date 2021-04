Neuer Krimi von Christine Brand – Die verlorenen Kinder, die vielleicht noch leben Inspiriert von wahren Verbrechen aus den 1980er-Jahren: Die Berner Krimiautorin Christine Brand legt mit «Der Bruder» den dritten Band einer Serie vor. Alexander Sury

Im renommierten deutschen Blanvalet-Verlag ist Christine Brands dritter Roman «Der Bruder» erschienen. Foto: Raphael Moser

«Was macht dieser Ort mit mir?» Dies fragt sich mit wachsender Besorgnis die Berner Rechtsmedizinerin Irena Jundt. Nach dem Tod ihres Vaters ist sie ins Bergdorf Gadmen gereist, in das Dorf ihrer Kindheit, das sie als 15-Jährige einst fluchtartig verlassen hatte. Sie will das elterliche Haus auflösen und stösst dabei auf ihr Tagebuch, in dem sie als Kind die Geschehnisse um Beni festhielt. Sie wird von verdrängten Erinnerungen überflutet: Ihr älterer Bruder verschwand als Elfjähriger 1991 während eines Dorffestes. Ist wirklich der verurteilte Kindesmörder Klostermann der Täter? Bei ihren Nachforschungen stösst sie auf eine Mauer des Schweigens, auch bei ihrem Cousin, der mittlerweile Gemeindepräsident ist. Die Zeit für die Aufdeckung der Wahrheit wird knapp, ist der Mord am Bruder doch in wenigen Tagen verjährt.