13. Niederlage für SCL Tigers – Die Verletzungshexe bleibt Langnau treu Die Langnauer unterliegen Lugano 4:7, weil ihnen letztlich zu viele Fehler unterlaufen. Torhüter Robert Mayer dürfte bis Saisonende bei den Tigers bleiben. Marco Oppliger

Spektakel bis zum Saisonende: Robert Mayer spannt die Langnauer Fans mit seinen Einlagen manchmal ziemlich auf die Folter. Nun bliebt er ihnen noch etwas erhalten. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Ältere Leserinnen und Leser erinnern sich: Der SC Langnau war einmal eine feste Grösse im Schweizer Eishockey. Und weil die Emmentaler am 30. Januar ihren 76. Geburtstag feiern und jene Zahl wegen des einzigen Meistertitels in der Clubgeschichte (1976) eine besondere Rolle spielt, treten sie gegen Lugano in schmucken Retro-Leibchen an.

Das allerdings ist das einzige Meisterliche, das die Zuschauerinnen und Zuschauer an diesem Abend in der Ilfishalle zu sehen bekommen. Gewiss: Die Langnauer sind bemüht, aber letztlich unterliegen sie den Tessinern 4:7, es handelt sich um die 13. Niederlage de suite.

Die 3 Infos einblenden Ivars Punnenovs In Zug musste der Langnauer Goalie das Spiel vorzeitig beenden, nachdem er an der Hand getroffen wurde. Seither hat Punnenovs nicht mehr gespielt. Die Olympia-Teilnahme mit Lettland ist aber nicht in Gefahr. Samuel Erni Im Derby gegen Biel prallte der Tigers-Verteidiger unglücklich mit Mike Künzle zusammen. Nun ist klar: Erni hat sich einen Innenbandriss am Knie zugezogen, er wird mindestens 4 Wochen pausieren müssen. Patrick Petrini Der 20-jährige Tessiner war vergangene Saison die Entdeckung bei den SCL Tigers (4 Tore/8 Assists). In diesem Winter hat er erst zweimal getroffen, das letzte Mal am 30. November.

Fehler zur Unzeit

Und es ist wohl eine der ärgerlichsten Niederlagen in den letzten Wochen. Weil die Emmentaler phasenweise gute Ansätze zeigen und kämpfen, obwohl ihnen 13 Spieler fehlen. In der vierten Linie etwa kommen die 17-jährigen Finn Naber und Janick Liechti zu ihrem Debüt in der National League.

Aber den Tigers unterlaufen eben auch Fehler zur Unzeit, womit sie sich selbst um den verdienten Lohn respektive um Punkte bringen. In der 23. Minute beispielsweise erzielt der einmal mehr omnipräsente Harri Pesonen in Überzahl den Anschlusstreffer zum 2:3 – es handelt sich um sein zweites von drei Toren an diesem Abend. Und was passiert? 70 Sekunden später kann Loic Vedova vor Tigers-Goalie Robert Mayer gleich zweimal ungestört abschliessen und den alten Vorsprung wiederherstellen.

Zur Spielhälfte dann lenkt Neuzugang Dario Rohrbach einen Schuss Yannick Blasers noch entscheidend ab – nur noch 3:4, Langnau ist wieder dran. Doch 52 Sekunden später spielt Larri Leeger die Scheibe hinter dem eigenen Tor hindurch direkt auf Calvin Thürkauf – 3:5. Und unmittelbar vor der zweiten Pause ist es schliesslich Pascal Berger, welcher die Scheibe an Alessio Bertaggia verliert und so am Ursprung von Vedovas zweitem Tor steht. Es ist die Entscheidung.

Besonders bitter: Im Schlussabschnitt verlieren die SCL Tigers mit Sebastian Schilt einen weiteren Spieler. Der Verteidiger wurde von Giovanni Morini grenzwertig gecheckt – des Tessiners Ellbogen ging Richtung Schilts Kopf – eine Strafe blieb jedoch aus.

Schweri per sofort zu Ajoie

Aber zurück zu Dario Rohrbach: Der Stürmer des HC Ajoie wird bis Saisonende für Langnau spielen, dafür wechselt Kay Schweri per sofort zu den Jurassiern. Letzterer soll die Emmentaler dem Vernehmen nach um eine entsprechende Lösung gebeten haben.

Apropos Transfermarkt: Robert Mayer dürfte diese Spielzeit in Langnau beenden. An sich läuft der Leihvertrag mit dem HC Davos Ende Januar aus. Zuletzt stand ein möglicher Tausch mit dem künftigen Tigers-Goalie Stéphane Charlin (Servette) zur Debatte, da Mayer künftig für die Genfer spielen wird. Weil Charlin aber nach wie vor verletzt ist, hat sich dieses Geschäft zerschlagen.

Das Telegramm Infos einblenden SCL Tigers - Lugano 4:7 (1:3, 2:3, 1:1) 4577 Zuschauer Tore: 3. Carr (Loeffel/PP) 0:1. 14. Pesonen (Blaser) 1:1. 18. Loeffel (Fazzini, Müller) 1:2. 19. Herburger (Vedova) 1:3. 23. Pesonen (Blaser, Grenier/PP 5vs3) 2:3. 24. Vedova 2:4. 32. Rohrbach (Blaser/Strafe gegen Lugano angezeigt, 6vs5) 3:4. 33. Thürkauf 3:5. 39. Vedova (Bertaggia) 3:6. 41. Pesonen (Grenier) 4:6. 60. (59:56) Arcobello (Müller/ins leere Tor) 4:7. Strafen: SCL Tigers 2-mal 2 Minuten. Lugano 3-mal 2 Minuten. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Elsener, Saarela, Huguenin, Stettler, Zryd, Zaetta, Erni, Punnenovs, Langenegger (verletzt), Guggenheim, Salzgeber, Loosli, Olofsson (krank). 5. Pfostenschuss Fazzini. SCL Tigers von 55:47 bis 59:56 ohne Torhüter und mit 6 Feldspielern.

Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.