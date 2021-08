Modelleisenbahn unter der Autobahnbrücke – Die verborgenen Tüftler wollen sich der Welt öffnen Die Mitglieder des Berner Modellbahnclubs am Europaplatz sind meist ältere Einheimische. Sie wünschen sich mehr Kontakt zum kulturell vielfältigen Quartier. Calum MacKenzie

Dieser SBB-Zug rast am Berner Europaplatz durch grüne Landschaften, aber nur im Modell. Foto: Barbara Héritier

Vom Bahnhof am Berner Europaplatz fährt gleich der Orientexpress in den Oberaargau. «Ihre nächsten Verbindungen: Der Intercity nach Langenthal…», verkündet die vertraute Stimme aus den Perronlautsprechern. Die Geschäftsreisenden und Touristenfamilien am Gleis 2 steigen aber nicht ein. Ihre Plastikfüsse kleben fest am Bahnsteig, und der Luxuszug im Massstab 1:45 fährt ohne sie ab. Er setzt seine Reise fort durch Tunnel, Wiesen und sorgfältig gestaltete Miniaturdörfer.

Die «Bund»-Sommerserie: Berns Tor zur Welt Infos einblenden Vom unwirtlichen Flecken im Westen der Stadt zum pulsierenden Schmelztiegel der Kulturen: Am Europaplatz findet längst nicht mehr nur der öffentliche Verkehr zusammen, sondern auch Personen verschiedener Herkunft. Deshalb ist dieser multikulturelle Ort unser Ausgangspunkt einer Sommerserie, die weit über die Stadtgrenzen hinausführen wird. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die für die Diversität dieser Stadt stehen und uns aus ihrem Leben erzählen. Es sind Geschichten unterschiedlicher Ursprünge, deren Wege aber alle zu diesem Platz, eingerahmt vom Haus der Religionen, von Asia-Markt und Schrebergärten, geführt haben. Hier gehts zu den gesammelten Beiträgen. (mer)