Tatendrang am Jazzfestival Bern

Von unserer Seite her ja. Es kann jedoch immer passieren, dass heute geltende Massnahmen von den Behörden angepasst werden. Aber diese Unsicherheit gehört nun wohl zur neuen Veranstalter-Realität.

Ich bin nun seit 25 Jahren in die Organisation dieses Festivals involviert. Dieses Jahr habe ich das Gefühl, diesen Job zum ersten Mal zu machen. Es gibt keine Erfahrungswerte mehr, man tastet sich durchs Ungewisse. Man hat mit Ansprechpartnern zu tun, die man zuvor nicht kannte, man muss sich Infos beschaffen wegen Visa und Passierscheinen, länderspezifische Quarantäne-Richtlinien, Flugmöglichkeiten, Sicherheitsvorgaben und so weiter. Dort, wo meine Arbeit für das Festival normalerweise beginnt, dort bin ich heute noch nicht.

Was sind derzeit die grössten Veranstalter-Probleme?

Das ist sehr unterschiedlich. Die Situation für Jazzmusiker in den USA ist prekär. Es gibt kaum Unterstützung, die Jazz Foundation of America sucht verzweifelt nach Gönnern, um den Musikschaffenden zu helfen. Jene, die sich einen gewissen Wohlstand erspielt haben, haben alle Konzerte abgesagt, jene, die kaum Reserven haben, sind eher bereit, zu reisen. Andere haben Angst vor einer Ansteckung, weil sie einer Risikogruppe angehören. Doch die meisten waren froh zu erfahren, dass es irgendwo in der Schweiz noch einen Veranstalter gibt, der sein Festival durchziehen will.

Mittlerweile gilt die Schweiz in vielen Ländern als Hochrisiko-Land. Könnte es sein, dass die Musiker nach der Einreise in ihre Heimatländer in Quarantäne gesteckt werden?

In England ist dem beispielsweise so. Der Bassist von Monty Alexander, der von dort einreist, hat uns gesagt, dass er die Quarantäne in Kauf nimmt. Anderswo auftreten kann er ohnehin nicht. Wie gesagt: Als Veranstalter muss man von Woche zu Woche schauen, wie sich die Situation entwickelt.