Erfolgreiche Berner Alpinisten in Indien – Die «unmögliche» Südwand geschafft Stephan Siegrist, Jonas Schild und Andreas Schnarf gelang im indischen Garhwalgebirge die Erstdurchsteigung einer aalglatten, senkrechten Felswand. Bruno Petroni

In der mächtigen Felswand kaum zu sehen: Stephan Siegrist (rechts über der Bildmitte) beim technischen Klettern in der 9. Seillänge, gesichert von Jonas Schild darunter. Foto: PD/Christoph Detschmann

Sieben Wochen vor seinem 50. Geburtstag kehrte Stephan Siegrist aus dem indischen Garhwalgebirge nach Hause zurück. Mit einem Teilerfolg wenigstens: Gemeinsam mit dem in Bern lebenden Jonas Schild (30), einem gebürtigen Oberhasler, und dem Oberwalliser Andreas Schnarf (42) wollte Siegrist Anfang Oktober den 6543 Meter hohen, von der Form her ans Matterhorn erinnernden Shivling besteigen. «Doch dann hat uns der in diesem Jahr bis Mitte Oktober anhaltende Monsun voll erwischt», berichtet der Ringgenberger Bergführer.