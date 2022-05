Kiewer Gegenoffensive – Die ukrainischen Soldaten grüssen von der Feindesgrenze Die ukrainische Armee schlägt die Invasoren bei Charkiw zurück. Ein Durchbruch Russlands an der Front im Osten scheint damit immer unwahrscheinlicher zu werden. Nicolas Freund

Ukrainische Soldaten bei Charkiw. Foto: Mstyslav Chernov (Keystone)

Vielleicht wird das Bild einmal zum Symbol der Wende im Krieg in der Ukraine – ähnlich wie das Foto der Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg auf der Insel Iwo Jima die amerikanische Flagge aufstellten: Ukrainische Truppen sollen bei Charkiw im Nordosten des Landes bis an die russische Grenze vorgestossen sein und damit zumindest in dieser Region die russischen Invasoren vollständig von ukrainischem Staatsgebiet vertrieben haben. Die Soldaten posieren um einen Grenzpfosten in den Nationalfarben der Ukraine, und trotz der schweren Bewaffnung wirkt das Foto eher, als hätten sie gerade gemeinsam einen Berggipfel erklommen.