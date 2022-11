Wichtiger Sieg im Ukraine-Krieg – Die Russen sind weg – Hupkonzerte und Jubelszenen in Cherson Nach dem Abzug russischer Truppen aus Cherson werden ukrainische Soldaten mit Jubel in der Stadt empfangen. Für Putin stellt das eine Schmach dar. Tomas Avenarius aus Istanbul

Der russische Abzug aus Cherson ist abgeschlossen, sodass erste ukrainische Truppen schon am Freitagnachmittag in die Stadt einrücken konnten. Nach dem Abzug der russischen Armee begannen die Einwohnerinnen und Einwohner zu feiern, wie die Deutsche Presse-Agentur dpa meldete. Es habe Hupkonzerte gegeben, ukrainische Flaggen seien geschwenkt und gehisst worden. Über dem Gebäude der örtlichen Gebietsverwaltung, auf dem in den vergangenen Monaten die russische Trikolore aufgezogen worden war, wehe wieder die gelb-blaue Fahne der Ukraine. Am Stadtrand seien erste ukrainische Soldaten von den Menschen mit Umarmungen und Beifall begrüsst worden.