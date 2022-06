Annäherung an die EU – «Die Ukraine wird immer noch von Korruption zerfressen» Experten beklagen massive Missstände, betroffen sind auch Freunde von Präsident Selenski. Kann das Land überhaupt bereit sein für den Beitrittsprozess in die EU? Florian Hassel aus Kiew

Annäherung: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski. Foto: Ukrainisches Präsidialbüro

Es sind Tage, in denen die Parlamentarierin Julija Klymenko selten durchatmen kann. Denn für die kommenden Tage hat Klymenko, Vizechefin der liberalen Holos-Fraktion, mit anderen Fraktionsführern und den Vorsitzenden des ukrainischen Parlaments einen Sitzungsmarathon beschlossen.



Ob Europas Staats- und Regierungschefs am 23. und 24. Juni tatsächlich einstimmig dafür sein werden, dass die Ukraine EU-Kandidat wird, ist trotz des Ja der drei führenden EU-Länder Deutschland, Frankreich und Italien und der Empfehlung der EU-Kommission offen: Etliche Länder – Spanien und Portugal, Österreich, die Niederlande und Dänemark – halten die Ukraine für zu korrupt und zu wenig rechtsstaatlich. Klymenko und Kollegen verordnen sich deshalb ein Sonderprogramm: Bis zum EU-Gipfel will das ukrainische Parlament an drei Tagen rund 30 Gesetze oder Regeln beschliessen, auf die Europa zum Teil seit Jahren wartet: etwa eine Strategie gegen die notorische Korruption.