Mangelnde Abwehr – Die Ukraine kann nur hoffen, dass Moskau die Raketen ausgehen Jede Woche sterben Dutzende Zivilisten in der ganzen Ukraine bei russischen Raketenangriffen. Warum Ukrainerinnen und Ukrainer dem fast schutzlos ausgeliefert sind. Zita Affentranger Fabian Fellmann aus Washington

Kein Schutz für die Zivilbevölkerung: Beim Raketeneinschlag im Zentrum der Stadt Winnizja starben letzte Woche laut ukrainischen Angaben 24 Menschen, unter ihnen auch 3 Kinder. Foto: Alexey Furman (Getty Images)

Praktisch täglich treffen die Meldungen über verheerende russische Raketenschläge in der ganzen Ukraine inzwischen ein. Allein bei einem Angriff auf die zentralukrainische Stadt Winnizja starben letzte Woche mindestens 24 Menschen. Dutzende wurden zum Teil schwer verletzt. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sprach von einem «offenen Akt des Terrorismus». Dann griff Russland die Stadt Mikolajiw im Süden mit neun Raketen an, einen Tag später waren es nochmals zehn. Im Osten der Ukraine starben bei einem Raketentreffer auf ein Wohnhaus rund 50 Menschen. Praktisch täglich heulen im ganzen Land die Sirenen, und es herrscht in der ganzen Ukraine Krieg, obwohl sich die Kämpfe der Bodentruppen auf den Süden und vor allem den Osten beschränken.