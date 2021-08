Buch eines Berner Fährimaas – Die Überfahrt dauert 83 Sekunden und kann eine innere Weltreise sein Der Berner Architekt Daniel Glauser ist seit einigen Jahren hauptberuflich Fährmann. Jetzt hat er ein Buch herausgegeben. Sein Logbuch liest sich leicht, weil darin alles im Fluss ist. Alexander Sury

«Dauergäste geben dem Alltag frohe Orientierungspunkte», sagt Bodenacker-Fährmann Daniel Glauser. Foto: Nicole Philipp

Am 5. März 2019 hat der Fährmann auf einer seiner Überfahrten zwei weibliche Passagiere an Bord. Ob es ihm denn nicht manchmal langweilig sei, etwa bei schlechtem Wetter, wenn die Kundschaft ausbleibe. In seinem Logbuch notiert Daniel Glauser seine Antwort: «Als ich jung war, hätte mir Fährmann nicht gereicht. Da wollte ich die Welt verändern, etwas leisten, und da kannte ich mich noch nicht gut genug.» Eine der Frauen entgegnet: «Die Beziehung zu sich selber ist wohl die schwierigste. Manchmal geht es lange, bis man sich kennen lernt.» Und die andere meint: «Ja. Und manchmal muss man sehr lange auf sich warten.» Fährmann ist seit einigen Jahren der Hauptberuf des 60-jährigen Architekten Daniel Glauser. Sein 50-Prozent-Pensum auf der Bodenackerfähre in Muri entspricht etwa zehn Arbeitstagen im Monat, dies bei einem Ganzjahresbetrieb, nur im Februar gibt es eine Woche Betriebsferien, in der die Fähre in der Werft in Revision ist.