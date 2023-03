Auch für die UBS war der Schritt kein einfacher: Credit-Suisse-Präsident Axel Lehmann (l.) und UBS-Präsident Colm Kelleher an der gemeinsamen Pressekonferenz in Bern (19. März 2023). Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die UBS hat die CS gerettet – und damit wohl auch den schweizerischen Finanzplatz. Dafür ist ihr zu danken. Ebenso zu anerkennen ist die Leistung von Bundesrat, Nationalbank und Finma, die in Lichtgeschwindigkeit die Übernahme vorangetrieben und ermöglicht haben, um Schlimmeres von der Eidgenossenschaft abzuwenden. Dabei zeichnete sich insbesondere die neue Finanzministerin Karin Keller-Sutter aus. Wenn eine Politikerin an den Erfordernissen der Zeit gewachsen ist, dann sie: Entschlossen und souverän hat sie das Heft in die Hand genommen – und eine bis zuletzt etwas weltfremde CS-Führung zum Unausweichlichen bewegt.