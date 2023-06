Triumph für Christian Stucki – Die Tränen fliessen bei ihm schon vor dem ersten Gang Der Schwingerkönig siegt zum Abschluss seiner Karriere am Seeländischen in Lyss. Ein Rückblick auf einen emotionalen Tag, der auch dank seinem Gegner im Schlussgang kitschig endet. Marco Oppliger

Von seinen Gefühlen übermannt: Schwingerkönig Christian Stucki nach seinem krönenden Abschluss in Lyss. Foto: Christian Pfander

Die Kraft schwindet von Sekunde zu Sekunde. Schon seit über zehn Minuten stehen sie da unter der sengenden Sonne, den Griff fest an den Hosen und die Köpfe nah aneinander. Weder Christian Stucki noch Christian Gerber machen in diesem Schlussgang am Seeländischen den Anschein, als ob sie noch den entscheidenden Schwung durchziehen könnten.