Neujahr im Big Apple – Weder Omikron noch Warnungen schrecken die Touristen ab In New York City infizieren sich durch die Virusvariante rund 22’000 Menschen am Tag – Tendenz steigend. Silvester soll trotzdem gefeiert werden. Christian Zaschke aus New York

Die Zahl der positiven Tests hat sich in der vergangenen Woche verdoppelt, die Dunkelziffer der Infizierten, so wird vermutet, ist dabei aber hoch: Touristen auf dem Times Square in Manhattan. Foto: Getty Images

Eine beliebte Frage zu Silvester in New York lautet, wie viele Menschen zu den Feierlichkeiten am Times Square in Manhattan kommen. Die Polizei ging bis zu den Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts davon aus, dass es rund 500’000 seien. Im Jahr 1999 beschloss der damalige Bürgermeister Rudy Giuliani, dass es rund zwei Millionen Menschen sein müssten – einfach, weil das besser klang. Diese Zahl haben seine Nachfolger im Amt gern wiederholt. Mit der Realität hat sie vermutlich eher wenig zu tun.

2018 hat der britische Mathematiker G. Keith Still errechnet, dass es weniger als 100’000 Menschen seien, die sich am Times Square versammeln. Die Marketingmenschen der Stadt haben diese Angabe gelassen ignoriert, weil sie deutlich weniger beeindruckend klingt. In diesem Jahr wird es nun erstmals in der Geschichte der Neujahrsfeier auf dem Platz eine exakte Angabe geben: Wegen der Pandemie ist die Zahl der Feiernden auf 15’000 begrenzt worden.