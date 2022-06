Sieben Highlights – Die Toskana erfindet sich neu Kaum eine andere Region in Italien erfreut sich bei Schweizerinnen und Schweizern grösserer Beliebtheit. Aber mit dem Wandel tat man sich schwer in der Toskana. Das ändert sich gerade. Brigitte Jurczyk

Stylish-modern statt (pseudo)italienische Landhausästhetik: Aussicht vom Gartenbereich des umgebauten Landhauses La Bandita in Pienza. Foto: PD

Einst galt die Toskana als ultimative Trendadresse der Gourmets, Weinliebhaber und Kulturpilgerer. Doch touristische Innovationen gab es lange keine. Jetzt zieht plötzlich frischer Wind durch die von Zypressen bestandene Landschaft. Neue Konzepte machen die Toskana auch für junge Reisende attraktiv. Und an vielen Orten werden jahrhundertealte Traditionen über den Haufen geworfen.

Borgo Santo Pietro: Luxus auf dem Biobauernhof

Blick in den Garten des Borgo San Pietro. Foto: Brigitte Jurczyk

Der schönste Hotelgarten der Toskana mit 250'000 Bäumen und Sträuchern gehört zum Borgo Santo Pietro – einem Landhaus aus dem 12. Jahrhundert. Das dänische Ehepaar Jeanette und Claus Thottrup haben es in ein 5-Stern-Resort mit 20 Zimmern und Suiten verwandelt – stilsicher bis ins Detail, dank dem Einsatz der Modedesignerin Jeanette.

Im Restaurant kocht man auf «Michelin»-Stern-Niveau, und im Spa lässt man sich in bestens geschulte Hände fallen. So weit der Traum von der toskanischen Luxusherberge.

Aber der Betrieb zeigt sich auch sehr innovativ: Der Küchenchef arbeitet mit dem Gemüse aus dem eigenen Biogarten. Jeden Tag legen Biohühner die Frühstückseier. Aus der Milch der 300 auf der Farm lebenden Schafe machen Käser frischen Joghurt und Käse. Imker ernten den Honig der Bienenstöcke im Garten. Winzer kümmern sich um die Reben für den hauseigenen Wein.

Das Besitzerpaar hat auf dem 300 Hektar grossen Terrain einen nachhaltigen Kosmos mit biologisch-dynamisch betriebener Landwirtschaft etabliert.

Einst war das Borgo Santo Pietro ein Zwischenstopp für mittelalterliche Pilger, heute wird hier gar exzellente Biokosmetik hergestellt.

borgosantopietro.com

Borgo di Sempronio: Albergo diffuso statt Verfall

Im mittelalterlichen Semproniano wurden mehrere leer stehende Häuser zu Ferienwohnungen umgebaut. Foto: Brigitte Jurczyk

Die Maremma ist der südlichste Zipfel der Toskana. In der hügeligen, von Landwirtschaft geprägten Region scheint die Zeit stillzustehen. Viele der Häuser in den mittelalterlichen Dörfern sind verlassen; die jungen Menschen zieht es in die Städte.

Statt die leer stehenden Gemäuer dem Verfall preiszugeben, kam man in Semproniano auf die Idee, einige zu attraktiven Ferienwohnungen umzubauen. So wohnt der Gast in einem original historischen Ambiente, das viel vom Leben der Einheimischen verrät. Auf Annehmlichkeiten der Moderne wie WLAN und TV-Empfang muss man aber nicht verzichten.

Das Dorf erlebt dank der acht neu genutzten Steinhäuser einen Aufschwung; die alteingesessenen Bewohner kommen gern mit den Touristen in Kontakt. Und für ein besonderes Spa-Erlebnis fährt man zu den berühmten Saturnia-Termen, die schon die Römer nutzten.

borgodisempronio.com ; termedisaturnia.it/de/

Marchesi Antinori: Neue Weinarchitektur

Blick vom futuristisch anmutenden neuen Weintempel aufs Weingut. Foto: Getty

Das Weingut Antinori ist das berühmteste der Toskana. Giovanni di Pietro Antinori hatte 1385 den Grundstein gelegt. Heute gehören der Familie allein in Italien 14 Weingüter.

Als Zeichen dieser Erfolgsgeschichte setzte sie Ende 2012 für 100 Millionen Euro einen futuristischen Weintempel aus Holz, Glas, Terracotta und Stahl in die Landschaft, eine gute halbe Autostunde von Florenz Richtung Siena.

Der Bau in Bargino begeistert Weinliebhaber wie auch Architekturinteressierte. Ein Hotel ist hier ebenso untergebracht wie ein Restaurant mit Weinbar.

antinori.it

Terre di Sacra: Glamping statt Camping

Direkt am Strand: Glamping im Naturschutzgebiet Terre die Sacra. Foto: PD

Der Natur so nah wie möglich kommen, aber dabei nicht auf Komfort und schickes Ambiente verzichten? Der Kompromiss heisst in der Toskana Glamping Terre di Sacra. Der Gast wohnt in der Nähe von Capalbio direkt an einem kilometerlangen Sandstrand in Zelten, die von Lodges im afrikanischen Stil inspiriert sind. Umgeben vom Naturschutzgebiet Terre di Sacra mit dem Burano-See, der von Sanddünen und Schilf umrahmt wird. Die Partnerschaft der Eigentümer mit dem WWF führt dazu, dass die Gäste Fischadler, Reiher, Löffelenten und rosa Flamingos aus nächster Nähe erleben können.

sacra.it

Santa Fiora: Mittelalter sucht Digitalnomaden

Santa Fiora: Gratis Highspeed-WLAN in mittelalterlichen Gemäuern. Foto: Brigitte Jurczyk

Dieses Dorf steckt noch halb im Mittelalter, hat aber schon die Fühler in die Zukunft ausgestreckt. Wer sich per Velo oder Auto die Strasse nach Santa Fiora auf dem Monte Amiata hinaufschraubt, wird mit freiem Highspeed-WLAN in ganzen Ort belohnt. Mehr noch: Smartworkern, die dem Charme des 2500 Einwohner zählenden Ortes erliegen – es gilt als schönstes Bergdorf der südlichen Toskana – erstattet die Gemeinde die Hälfte der Miete, wenn sie die Ferien verlängern und gleich hierherzügeln.

vivinpaese.it

Capannori: Zero Waste als Touristenmagnet

Capannori mit seinen alten Kirchen und herrschaftlichen Villen (Bild: Villa Reale in Marlia) ist zu einem Zentrum für Zero Waste geworden. Foto: PD / Visit Tuscany

Die Gemeinde Capannori in der Nähe von Lucca ist für Renaissance-Villen und die vielen alten Kirchen bekannt. Jetzt spielt sie auch eine Rolle als Vorreiterin der Zero-Waste-Bewegung in Italien und ganz Europa.

Wer wissen will, wie man Abfall vermeidet oder mit Ungenutztem Kunst kreiert, kann demnächst einen Zero-Waste-Workshop in der Maremma buchen.

kunstansich.de

La Bandita: Einfluss aus New York

Blick vom Infinity-Pool des Landhauses La Bandita über die weite Landschaft. Foto: PD

Wenn die Toskana eines genug hat, dann sind es Hotels im italienischen Landhausstil – oder das, was man dafür hält.

Obwohl Mailand mit der seit 1961 stattfindenden Möbelmesse nicht weit entfernt liegt, sind modern eingerichtete Hideaways in der mittelitalienischen Region eher rar. Da musste schon ein Musikmanager aus New York mit seiner Reisejournalisten-Frau kommen, um zu zeigen, wies geht: Das Duo verwandelte ein altes Countryhouse zwischen Florenz und Rom in La Bandita mit acht stylisch eingerichteten Zimmern, eher schlicht denn opulent. Dafür lassen sie die weite Landschaft um das Anwesen herum die Hauptrolle spielen.

la-bandita.com



Fehler gefunden?Jetzt melden.