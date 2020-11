Oberhasli – Tiere werden mit Sensoren erfasst – damit es weniger Unfälle gibt Auf der Strasse zwischen Brienzwiler und Meiringen wird eine neuartige Wildwarnanlage installiert. Wenn Tiere in der Nähe sind, werden Verkehrssignale aktiviert. pd / db

Die Kantonsstrasse zwischen Brienz und Meiringen verläuft nördlich des Militärflugplatzes. Auf diesem Abschnitt ist die Zahl der Wildtierunfälle in den letzten Jahren gestiegen. Problematisch sind vor allem Unfälle mit Hirschen. swisstopo

An der Kantonsstrasse zwischen Brienzwiler und Meiringen bauen der Kanton Bern und der Bund auf einer Länge von acht Kilometern eine neuartige Wildwarnanlage. Das System wird ab Winter 2020/21 testweise in Betrieb gehen. Dies teilten der Kanton und Armasuisse am Mittwoch mit.

Auf diesem Abschnitt der Kantonsstrasse ereignen sich gemäss Mitteilung immer wieder Kollisionen zwischen Wildtieren und Fahrzeugen. Die Zahl dieser Kollisionen sei in den vergangenen Jahren, insbesondere in den Wintermonaten, stetig gestiegen. Jetzt wollen Bund und Kanton den rund acht Kilometer langen Strassenabschnitt mit einer Wildwarnanlage ausrüsten, die das Kollisionsrisiko vermindern soll. Im Winter 2021/22 wird die Anlage definitiv in Betrieb genommen.

300’000 Franken bezahlt der Kanton

Das System basiert darauf, dass das Kollisionsrisiko bei tiefer Fahrzeuggeschwindigkeit erheblich sinkt. Entlang der Strecke werden Wärme- und Bewegungssensoren eingerichtet. Sobald das System die Anwesenheit von Wildtieren feststellt, können Verkehrssignale aktiviert werden. Autofahrerinnen und Autofahrer werden auf den Wildwechsel aufmerksam gemacht und die Geschwindigkeitlimite wird gesenkt.

Verwirklicht wird das Projekts vom Tiefbauamt des Kantons Bern sowie vom Immobilienkompetenzzentrum der Armee, armasuisse Immobilien. Auslöser war eine Umweltauflage, die mit der vor einigen Jahren realisierten Sicherheitsumzäunung des Militärflugplatzes Unterbach bei Meiringen zusammenhängt.

Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 800 000 Franken. Davon gehen 300 000 Franken zu Lasten des Kantons Bern und 500 000 Franken zu Lasten des Bundes.

Schwere Unfälle mit Hirschen

Wie stark dieser Sicherheitszaun die Korridore der Wildtiere verändert hat, ist bisher nicht abschliessend untersucht worden. Tatsache sei aber, dass im Gebiet zwischen Brienzwiler und Meiringen vermehrt grössere Gruppen von Hirschen beobachtet wurden, sagt Markus Wyss, Kreisoberingenieur Berner Oberland, auf Anfrage. Bereits habe es Unfälle mit Hirschen gegeben, bei denen Fahrzeuglenker schwer verletzt wurden. Nur schon deshalb sei man «sehr, sehr froh», dass diese Wildwarnanlage zusammen mit dem Bund in diesem Gebiet realisiert werden könne, sagt Wyss.

Hirsche sind viel schwerer als Rehe und auch um einiges grösser. Sind sie in Unfälle involviert, steigt das Risiko für Autoinsassen, weil die Tiere oft über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert werden. Bei Kollisionen mit Rehen bleibt es dagegen in aller Regel beim Sachschaden.