«Die teuersten Mieten und die grösste Obdachlosigkeit in den USA»

Rund 300 Millionen Dollar gibt die Stadt San Francisco jährlich zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit aus, doch die Betten in den Notunterkünften reichen bei Weitem nicht aus. «Grausam und unmenschlich» seien die Zustände in den Strassen von San Francisco, wo etwa Menschen in Zelten Hilfe verwehrt würde, hiess es im vorigen Oktober in einem Bericht der Vereinten Nationen. Die Zeltlager wurden mit Slums in Indien und Mexiko verglichen.

Sollen Tech-Konzerne zahlen?

Die reichen Tech-Konzerne, die zu der extremen Ungleichheit beitragen, sollen zur Kasse gebeten werden, fordern Aktivisten. Der Milliardär Marc Benioff, CEO des Cloud-Computing-Riesen Salesforce, ist auf ihrer Seite. Die Armut in seiner Heimatstadt San Francisco sei eine Katastrophe, sagte Benioff im Januar in einem Interview des Senders CNBC auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Einige Technologie-Bosse würden die Probleme der Gentrifizierung und Obdachlosigkeit einfach ignorieren.

Im vorigen Herbst stellte sich der Unternehmer hinter das Wählerreferendum «Proposition C», grosse Tech-Firmen mit Sitz in San Francisco höher zu besteuern und das Geld in städtische Sozialprogramme zu stecken. Frustrierte Wähler, für die das Leben in der Westküstenmetropole unerschwinglich wird, stimmten mit grosser Mehrheit für die Sonder-Steuer.

Doch der erbitterte Klassenkampf zwischen der Tech-Elite und den alteingesessenen Bürgern spitzt sich weiter zu. Nachzulesen etwa in Artikeln, Fotos und Kommentaren auf der Facebook-Seite «VanishingSF» über das «Verschwinden» von San Francisco als Folge der «Supergentrifizierung».

So liess sich etwa der US-Autor David Talbot (67), ehemaliger Chefredakteur den Online-Magazins «salon.com», kürzlich über einen Vorfall zwischen einem «Hippie-Kleinbus» und einem «nervigen Smartphone-Kerl» aus. In dem Artikel beschrieb er als Augenzeuge einen Streit zwischen einem jüngeren Mann, der mit seinem Smartphone den ergrauten Besitzer eines bunt angemalten Kleinbusses filmte, der am Rande eines Stadtparkes in seinem Fahrzeug übernachtet hatte.

Warum er den Alt-Hippie mit seiner Kamera überwachen würde, mischte sich Talbot nach eigenem Bekunden in den eskalierenden Streit ein. Eine weitere Nachbarin sei dem alten Mann zur Hilfe gekommen, schrieb der Autor. Dies sei die Lektion für «Mr. Smartphone»: Besonders den Menschen, die in ihren Autos schlafen müssen, gehöre San Francisco. Dies sollte ihr Zufluchtsort sein, ohne Störenfriede, die mit ihren Smartphones herumspionieren.