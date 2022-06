Die Berner «Hitzeinseln» – Die Temperaturen schwanken an Hitzetagen lokal enorm Am Bubenbergplatz kann es zur selben Zeit zehn Grad wärmer sein als in Oberbottigen. Die Stadt will mehr gegen diese Hitzeinseln tun. Quentin Schlapbach

Grünflächen und Wasser kühlen ab, Beton heizt auf: In der Stadt Bern – hier im Mattequartier – sind die klimatischen Unterschiede teils enorm. Foto: Raphael Moser

Das T-Shirt klebt am Körper, ein beissender Schweissgeruch hängt in der Luft, die Leute sind gereizter als sonst. Wir durchleben in diesen Tagen gerade die erste Hitzewelle des Jahres. «Temperaturen von mehr als 35 Grad sind im Juni selten», sagt Felix Blumer von «SRF Meteo». Der Juni-Höchstwert bei der Messstation Bern-Zollikofen liege bei 34,4 Grad und sei am 27. Juni 2019 verzeichnet worden. «Nach den aktuellen Modellen werden sowohl am Samstag als auch am Sonntag in Bern 34 Grad erwartet», sagt Blumer. Die Chancen stünden also etwa 50:50, dass der Juni-Rekord am Wochenende geknackt werde.