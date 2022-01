Innovationen 2022 an der CES – Die Tech-Trends in diesem Jahr In Las Vegas startet die grösste Elektronik-Messe. Da zeigen sich viele der Trends fürs neue Jahr bei Gadgets, TV und Kommunikationstechnik. Ein Ausblick. Matthias Schüssler

Die totale Reizüberflutung gab es in der gewohnten Form zum letzten Mal im Januar 2020. Das letzte Jahr gab es die CES-Messe wegen Corona nur virtuell, heuer findet sie mit weniger Ausstellern und um einen Tag verkürzt statt. Foto: David Becker (Getty Images)

In den ersten Tagen des Januars zeigen die Hersteller, mit welchen technischen Neuerungen sie die Kundschaft anlocken und zum Kauf neuer Geräte verleiten wollen: An der weltgrössten Messe für Unterhaltungselektronik führen sie Prototypen und Vorserienmodelle vor, die im Lauf des Jahres in die Läden und Onlineshops kommen sollen – doch oft genug auch sang- und klanglos verschwinden.

Dieses Jahr schrumpft diese Messe pandemiebedingt beträchtlich. Aus Angst vor einem Superspreader-Event bleiben viele Besucher und Journalisten der CES in Las Vegas fern, und auch diverse Aussteller haben die Teilnahme abgesagt: Amazon, AMD, Google, IBM, Intel, Lenovo, Microsoft, Panasonic, Tiktok und Twitter sind nur einige der Branchengrössen, die ihre Stände wieder abgebaut haben oder während der Veranstaltung, die vom 5. bis zum 7. Januar stattfindet, verwaisen lassen.