Gastkommentar zur Raumplanung – Die SVP sollte Verantwortung übernehmen – nicht bloss bellen Es ist falsch, mit der Kritik an Bauvorschriften in der Landwirtschaftszone auf den Kanton und die zuständige Regierungsrätin zu zielen. Meinung Peter Wenger

Wer in der Landwirtschaftszone bauen will, muss sich der Einschränkungen bewusst sein. Foto: Susanne Keller

Reizthema Raumplanung? Eigentlich heisst das Reizthema Raumplanungsgesetz (RPG). Dieses eidgenössische Gesetz aus dem Jahr 1978 – inklusive diverser Überarbeitungen (zuletzt 2014), die notabene vom Schweizer Stimmvolk deutlich angenommen wurden – regelt das Bauen in der Landwirtschaftszone, so wie das kantonale Baugesetz zusammen mit den kommunalen Baureglementen das Bauen in der Bauzone regelt.