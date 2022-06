Grossratspräsident Martin Schlup – «Die SVP ist grüner, als viele meinen» Er versorgt einen ganzen Weiler mit seinem erneuerbaren Heizsystem. Ist der SVP-Politiker ein verkappter Grüner? Brigitte Walser

Politiker und Landwirt Martin Schlup. Seine Bernhardinerhündin wartete nicht auf eine Aufforderung, sondern gesellte sich gleich mit aufs Bild. Foto: Nicole Philipp

Von Martin Schlups Bauernhof bis zu seinem Wald sind es nur wenige Schritte. Das Bauholz geht in den Verkauf, das Restholz hingegen in Schlups Schopf, wo er eine Holzschnitzelheizung installieren liess. Damit wärmt er mehr als sein Haus, «ich heize das Dorf», sagt er und meint Schüpberg in Schüpfen.