Zürcher Entwicklung in Chinas Prestige-Handy – Die Superlinsen aus Dietikon Im ersten faltbaren Mobiltelefon aus China steckt eine Kameralinse aus Zürcher Produktion. Vor fünf Jahren war das ETH-Spin-off Optotune mit diesem Plan noch gescheitert. Lorenzo Petrò

Grosse Linsen für Barcode-Scanner, kleinere für Mobiltelefone: CEO Manuel Aschwanden am Firmensitz in Dietikon mit einer Ladung Optotune-Linsen. Foto: Sabina Bobst

Wie eine Gemeine Stubenfliege doch faszinieren kann: Auf dem Foto ist jedes Härchen zu erkennen, das sich auf ihrem Halsschild erhebt. Die tausend Augenfacetten funkeln wie orangerote Edelsteine. Die Nahaufnahme, so scharf, dass das winzige Tier gross wie ein Pudel erscheint, stammt nicht etwa aus einer teuren Tier-Doku von National Geographic, auch nicht aus einer BBC-Hochglanz-Produktion. Nein, Manuel Aschwandens achtjährige Tochter hat das Bild am Wochenende aufgenommen. Mit dem Smartphone vom Papa.

Es ist das vor wenigen Wochen präsentierte High-End-Gerät mit faltbarem Bildschirm des chinesischen Herstellers Xiaomi. Aschwanden hat eines der ersten Schweizer Exemplare erhalten. Denn die Makrolinse, die diese erstaunliche Aufnahme erst möglich macht, ist das Produkt von 13 Jahren Entwicklungsarbeit, Aschwandens Entwicklungsarbeit – erst an der ETH, dann in seiner Firma Optotune in Dietikon.