Die Nationalbank erhöht den Leitzins: Thomas Jordan, Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, an der heutigen Pressekonferenz in Zürich. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Die Negativzinsen in der Schweiz sind nach acht Jahren Geschichte. Die Schweizerische Nationalbank bringt den Leitzins wieder in den positiven Bereich. Sie beendet damit eine zuvor kaum vorstellbare Phase: Geld war gratis. Banken mussten der Nationalbank und manche Sparer ihrer Bank Zinsen zahlen für das Geld, das sie ihr ausliehen. Gute Schuldner wurden für Kredite bezahlt.

Diese verrückte Zeit ist vorbei, und das ist gut so. Es wird nach und nach wieder Zinsen für Erspartes geben. Die Folgen der Negativzinsphase werden wir aber noch lang spüren. Und die hohe Inflation sorgt noch lange Zeit dafür, dass die Sparer real Geld verlieren.

Zudem belastet die Teuerung hauptsächlich Leute, die wenig haben und von Preiserhöhungen hart getroffen werden. Dass die Löhne nachziehen und die Teuerung ausgleichen, wollen die Zentralbanken mit ihren Zinserhöhungen ja gerade verhindern.

Zentralbanker waren in den letzten Jahrzehnten wie Superhelden: immer zur Stelle, wenn etwas schiefgeht, überall und allmächtig. Ihre Superkraft war die magische Bereitstellung von Geld in jeder gewünschten Menge. Sie bewahrten in der Finanzkrise 2008 das Finanzsystem vor der Kernschmelze, in der Pandemie retteten sie mit ihren Interventionen die Wirtschaft vor dem Zusammenbruch.

Die von den Zentralbanken geschaffene Liquidität ging jedoch nicht in die Güterwirtschaft, sondern blieb im Finanzsystem, wo sie die Preise für Immobilien, Aktien oder Bitcoin in die Höhe trieb und die Ungleichheit verschärfte.

Die vergangenen 25 Jahre können als Abfolge geldpolitischer Rettungsaktionen gesehen werden, nur die eingesetzten Geldsummen wurden immer grösser. Diese faktische Zentralbank-Garantie hatte Folgen: Wer sparsam und vorsichtig agierte, verlor. Wer auf Schulden und Risiko setzte, gewann.

Statt sich aus der Rolle des Nothelfers zurückzuziehen, hielten die Zentralbanker zu lange an ihrer expansiven Politik fest.

In ihrer Rolle als Feuerwehr waren die Zentralbanken zwar erfolgreich, aber sie schufen auch immer höhere Erwartungen. Vor allem in der Eurozone entstand der Eindruck, es sei gar nicht nötig, strukturelle Probleme an der Wurzel anzupacken.

Zu Beginn betonten die Zentralbanker noch, all die unkonventionellen Massnahmen und immensen Anleihenkäufe seien nur ein vorübergehendes Mittel, um der Politik Zeit für strukturelle Reformen zu verschaffen. Mit der Zeit schienen sie jedoch selbst an ihre Superkraft zu glauben. Thomas Jordan, Präsident der Nationalbank, war einer der wenigen, die regelmässig vor Selbstüberschätzung warnten.

Statt sich langsam, aber sicher aus der Rolle des Nothelfers zurückzuziehen und sich wieder auf ihr eigentliches Mandat der Preisstabilität zu konzentrieren, hielten sie zu lange an ihrer expansiven Politik fest, versuchten sich in konjunktureller Feinsteuerung und erweiterten ihr Mandat, indem sie beispielsweise wie die EZB die Geldpolitik in den Dienst des Klimaschutzes stellten.

Es kommt zur umfassendsten Straffung der Geldpolitik seit den frühen 1970er-Jahren.

Weil die Notenbanken die Inflationsgefahr lange unterschätzt haben, müssen sie nun umso stärker auf die Bremse treten, um verlorene Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Weil dies fast alle Zentralbanken gleichzeitig tun, kommt es zur umfassendsten Straffung der Geldpolitik seit den frühen 1970er-Jahren.

Gleichzeitig treten auch die Regierungen auf die Bremse und geben weniger aus. Gemäss dem britischen Wirtschaftshistoriker Adam Tooze handelt es sich in dieser Kombination um die grösste konzertierte Aktion zur Verlangsamung von Wachstum und Beschäftigung im Interesse der Geldwertstabilität, die wir seit Jahrzehnten erlebt haben.

Der Preis für die Kontrolle der Inflation ist nun das Risiko einer weltweiten Rezession und einer steigenden Arbeitslosigkeit. Das wird den politischen Druck auf die Zentralbanken weiter erhöhen. Jetzt werden die Risiken sichtbar, die mit der Politik der letzten zehn Jahre geschaffen worden sind.



Armin Müller ist Autor der Redaktion Tamedia. Von 2018 bis Januar 2022 war er Mitglied der Chefredaktion Tamedia. Davor war er unter anderem für «SonntagsZeitung», «Handelszeitung» und «CASH» tätig. Mehr Infos @Armin_Muller

