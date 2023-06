Glosse über Znüni-Influencerinnen – Die Suche nach der perfekten Snackbox An die Pausennahrung von Kindern werden heutzutage hohe Anforderungen gestellt. Zum Glück gibt es im Internet Mütter, die bei der Zubereitung helfen. Xymna Engel

Beim Befüllen der Snackbox lassen sich mütterliche Qualitäten wunderbar unter Beweis stellen. Foto: Getty Images/Westend61

Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben etwas gravieren lassen. Nein, es war kein Ehering mit dem Kosenamen meines Mannes. Der Gegenstand war weit profaner: eine Znünibox. Warum? Nun, wenn das Kind in den Kindergarten kommt, braucht es eine Verstauungsmöglichkeit für seine Pausennahrung. Denn diese besteht heutzutage aus mehr als einem Knoppers. Deshalb werden an eine Snackbox, wie die korrekte zeitgenössische Bezeichnung lautet, hohe Anforderungen gestellt.