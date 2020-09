Gastrokritik Lil Radish, Bern – Die Stunde des Radieschens Aufwendige vegane Menüs mit biodynamischer Weinbegleitung: Die Testesserinnen sind vom Ideenreichtum beeindruckt, auch wenn die einzelnen Gänge etwas brotlastig sind. Katja Zellweger

Fantasievoll angerichtete Menüs, da macht sogar der Testesserin das Fotografieren Freude. Foto: kaz

Kürzlich bestellte ein Mann am Nebentisch einen Hamburger mit den Worten «Aso Vegi frissi nid. Das bringi nid abe.» Was besagter Herr, der beim Wort «Hülsenfrüchte» in dreckiges Gelächter ausbrach, wohl zu vegan sagen würde? Vor seinem inneren Auge sieht er wohl ein noch mit Erde verkrustetes, aber schon leicht schlabbriges Salatblatt als Hauptgang. Höchste Zeit also, gibt es in Bern ein veganes Restaurant, das zeigt, was vegan zu bieten hat. Im Falle des lil radish hat die Stunde des Radieschens geschlagen: Hier gibts komplex gekochte Mehrgänger.