Mal ehrlich: Wir leben weiterhin von der Wasserkraft unserer Grossväter und von der Atomkraft unserer Väter. Der Ausbau der Erneuerbaren wurde in den letzten 20 Jahren primär verhindert. Mit dem «Solarexpress»-Gesetz hat das Parlament letzten Herbst diese Blockierung voraussichtlich gelöst; bewilligungsfähige Solarprojekte dürfen nicht mehr ad absurdum verhindert werden. Ebenso wirksam wäre das neue Klimagesetz.

Dieses will den Verbrauch fossiler Energieträger nicht verbieten, aber möglichst reduzieren. Die SVP spricht dagegen von einem «Stromfresser-Gesetz», das faktisch zum Verbot von Heizöl, Gas, Diesel und Benzin und zu einem massiv höheren Stromverbrauch führe. Die SVP konnte mit ihrem Referendum die Ängste vor einer Energielücke erfolgreich schüren. Und so fordert sie: «Bevor Verbote verhängt werden, müssen zuerst Lösungen auf den Tisch.»

So weit, so gut. Das Klimagesetz ist ja tatsächlich ein mutiger Schritt und mit einigen Unsicherheiten behaftet. Doch die argumentativ übermütige Stromfresser-Kampagne geht weiter und verunglimpft gleich alle neuen Ansätze in Wind und Sonne: «Der Flatterstrom aus Wind und Sonne würde aufgrund der fehlenden Speicher niemals ausreichen. Darum müssen wir unsere wunderschöne Natur schützen.» Diese Aussage ist schlicht falsch.

Denn Wind- und Sonnenenergie bieten genau die Lösungen, welche die SVP vorgibt einzufordern. Namentlich die alpine Solarpanel-Technologie, welche den wertvollen Winterstrom produziert, gilt unumstritten als die perfekte Übergangstechnologie für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Das Alpenland Schweiz ist prädestiniert dafür. Weil die Anlagen über der Nebeldecke liegen würden, produzierten sie im Winter drei- bis viermal so viel Strom pro Fläche wie Anlagen im Mittelland.

Es stimmt, Strom aus erneuerbaren Energiequellen fleisst nur, wenn die Sonne scheint oder der Wind bläst. Deshalb muss er gespeichert werden können, etwa für die Nacht oder als Winterstrom-Reserve. Bereits heute gibt es zahlreiche innovative Möglichkeiten, Energie effizient zu speichern, und weitere kommen stetig dazu. Die bekanntesten langfristigen Stromspeicher der Schweiz sind die Stauseen. Eine weitere Option ist Power 2 Gas, bei welcher Energie aus grossen Solaranlagen zu Wasserstoff transformiert und so gespeichert wird.

Im Berner Oberland ist das Projekt «Sol Sarine» früh in die Planung gestiegen und hat aktuell rund 100 Hektaren Land über fünf Gemeinden unter Vertrag, um in die konkrete Planungsphase zu gehen. Die Projekte wurden im Grundsatz mit den Gemeinden besprochen und die Planungsverträge mit den Landbesitzern geschlossen. Nicht ein einziger der Landbesitzer verweigerte einen Vertragsabschluss. Alle sind überzeugt, dass ihr Beitrag der Region zugutekommt. Und alle profitieren. Die Vergütungen für die Landnutzung orientieren sich grosszügig an den Direktzahlungen des Bundes. Es kommt hinzu, dass der Bauer auf seinem Land auf nichts verzichten muss: Die Panels werden sich 240 cm über dem Boden befinden. Somit kann das Vieh uneingeschränkt weiden, und Traktoren können weiterhin zirkulieren. Im Rahmen der Planung von «Sol Sarine» wird geprüft, inwiefern der Speichersee in einem weiteren Schritt zum Pumpkraftwerk ausgebaut werden kann.

Solarpanel-Anlagen sind Teil der Energiewende, und die wird sichtbar sein. Doch wir vom Projekt «Sol Sarine» haben bei der Planung grossen Wert darauf gelegt, die Einsichtbarkeit gering zu halten und die Anlagen bei oder in der Nähe bestehender Infrastrukturen anzusetzen. Es müssen keine Strassen gebaut werden, es braucht keine Helikopter und für die Montage keinen Beton. Der Schutz von Landschaft und Natur wird maximal hochgehalten. Lediglich 2 Quadratkilometer oder 0,6% der kumulierten Gemeindeflächen würden reichen, um den gesamten Energiebedarf der Region mit einheimischem Solarstrom abzudecken.

«Sol Sarine» wurde im März in Saanen an einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert. Im Nachgang wurde die Meinung der Bevölkerung mit einer anonymen Umfrage erhoben. Viele gute und auch kritische Fragen kamen, aber keine einzige Stimme stellte sich gegen das Projekt.

Alpine Solarprojekte sind die Energiezukunft der Schweiz. Sie beschleunigen die Energiewende und kombinieren auf eine sehr innovative Art Energieerzeugung und Landwirtschaft. Sie sind CO2-neutral und tragen zur Versorgungssicherheit bei. Zudem entstehen neue Modelle, bei denen Private lokal wirken können. Ganze Bergregionen profitieren davon.



Ob wir künftig genügend Strom haben, ist nicht vom technisch Machbaren, sondern vom politischen Willen abhängig. Es ist darum unverständlich, wie unüberlegt und zukunftsfeindlich die SVP ihre Stromfresser-Kampagne führt.





