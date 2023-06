Schreibtipps von Stephen King & Co. – «Die Strasse zur Hölle ist mit Adverbien gepflastert» Wer träumt nicht davon, wirklich gut schreiben zu können? Wir stellen 7 Bücher von Schriftstellerinnen und Schriftstellern vor, die uns lehren, wie es geht. Michael Marti Andreas Tobler Pascal Blum Philippe Zweifel

Stephen King: Das Leben und das Schreiben

Schreiben ist Handwerk – und Charaktersache: Stephen King auf einer Aufnahme von 2013. Foto: Steve Schofield (Getty Images, Contour)

Dieses Buch liest man nicht einmal, sondern mehrmals, ja, ein Leben lang sollte man Stephen Kings «On Writing» (Deutsch: «Das Leben und das Schreiben») immer wieder zur Hand nehmen. Während der Genesung nach einem schweren Unfall 1999 geschrieben, ist es zum einen Autobiografie, zum anderen Masterclass in Schreiben – Leben und Schreiben sind für King eins. Das Buch ist auch deshalb so wertvoll, weil der US-Bestsellerautor das Schreiben nicht zu einem Mysterium verklärt, sondern als das nimmt, was es ist: Handwerk. Ein Handwerk, welches wie jedes andere mit Hingabe, Geduld und Hartnäckigkeit erlernt werden will.