Stadtrat trotzt Corona – Die Störenfriede müssen ganz vorn sitzen Bei der Stadtratssitzung in der behelfsmässig eingerichteten Wankdorf-Turnhalle ist vieles wie immer: Die Linke setzt sich durch – und die SVP ärgert sich. Fabian Christl

Dichtestress war bei der Stadtratssitzung in der Dreifachturnhalle im Wankdorf kein Thema. Dafür die billigen Plätze ganz vorn bei der Sprossenwand. Foto: Raphael Moser

Punkt 17 Uhr klingelt Ratspräsidentin Barbara Nyffeler (SP) die Glocke. Nach zwei Monaten pandemiebedingter Pause tagt am Donnerstagabend Berns Stadtparlament erstmals wieder. Allerdings nicht im Rathaus, sondern in der behelfsmässig eingerichteten Dreifachturnhalle Wankdorf. Schliesslich gilt trotz Lockdown-Lockerung noch immer die Losung des Abstandhaltens. Und der Grossratssaal mag zwar einigermassen altehrwürdig sein, aber halt auch sehr eng.

Das Wiedersehen nach zwei Monaten Pause: Man stellte es sich ein wenig wie eine Schulklasse nach den Sommerferien vor, lag aber falsch. Der gestaffelt organisierte Einlass verhindert Pulkbildung vor dem Eingang und die weit voneinander entfernt aufgestellten Tische den sonst üblichen Schwatz mit den Sitznachbarn. Die Stimmung also: gedämpft statt euphorisch.

Teuschers Freude

Einzig Gemeinderätin Franziska Teuscher (GB) zeigt sich begeistert: So geordnet habe sie den Stadtrat noch nie erlebt, sagt sie strahlend und mokiert sich ein wenig über die in «in Reih und Glied» sitzenden Parlamentarier. Tatsächlich: Ruhiger und konzentrierter hat man das illustre Berner Stadtparlament noch selten debattieren sehen.

Umso grösser der Ärger dafür bei der SVP. Wie es weitsichtige Lehrpersonen mit Störenfrieden tun, hat das Ratsbüro die SVP-Stadträte wie Erich Hess und Fraktionschef Alexander Feuz in die vorderste Reihe, direkt vor die Sprossenwand, gesetzt. Es sei saukalt und man sehe überhaupt nichts, moniert Hess bei der Zigi-Pause. In der Tat hat nicht einmal Ratspräsidentin Nyffeler von ihrem Platz auf der Bühne aus freie Sicht auf die erste Reihe. Den SVPlern bleibt also nichts anderes übrig, als Wortmeldungen mit Hüpfen und Winken anzumelden. Gleich ergeht es der Freien Fraktion. Doch wie gewohnt ertragen die vier Links-aussen-Stadträte ihr Schicksal stoisch.

Doch der Ärger der SVP hat auch andere Gründe: So lehnt die Ratsmehrheit den SVP-Antrag auf eine ausserordentliche Corona-Debatte gleich zu Beginn der Sitzung ab. Angesichts der zahlreichen bereits geführten Sonderdebatten zu Polizei und Reitschule liegt die SVP mit ihrer Vermutung, es habe eher mit dem Absender als mit der Forderung zu tun, wohl nicht ganz falsch.

An alles gedacht

Auch wenn die Platzierung der ersten Reihe angesichts der grosszügigen Platzverhältnisse ungünstig gewählt ist, muss man dem Ratsbüro ein Kränzchen winden. Wie Ratspräsidentin Nyffeler selber ausführte, war ein Kraftakt nötig, um die Sitzung zu ermöglichen. Angesichts des «engen Netzes aus bundesrätlichen Verordnungen und regierungsrätlichen Vorgaben» sei es nicht einfach gewesen, die Bewilligung für das Treffen zu erhalten.

Letztlich galt es sogar, Alternativen zu den von Hand unterzeichneten Vorstössen zu finden – schliesslich könnte es zu Übertragungen kommen, wenn mehrere Personen dasselbe Stück Papier unterzeichnen. Auch die Bereitstellung der nötigen Technik in der nicht dafür eingerichteten Sporthalle sei nicht einfach gewesen, heisst es. Funktioniert hat trotzdem alles bestens.

Dass das Ratsbüro die Mühen auf sich genommen hat, ist nicht nur demokratiepolitisch begründet. Es hat auch mit der Dringlichkeit eines Geschäfts zu tun: des Kredits und der Abstimmungsbotschaft zum Neubau der Heilpädagogischen Sonderschule. Die Abstimmung ist im Herbst vorgesehen, was eine schnelle Genehmigung des Stadtrats voraussetzt.

Das sagt man nicht

Bei der Debatte zeigt sich, dass sich an den politischen Positionen trotz Corona nicht viel geändert hat. Die SVP fordert vergebens mehr Parkplätze, die FDP moniert – ebenfalls vergebens – die hohen Kosten (30,8 Millionen Franken), und die Ratslinke fordert – erfolgreich – , das Abstimmungsbüchlein politisch korrekter zu formulieren. Nun sind Sonderschulen nicht mehr auf «Kinder und Jugendliche mit Behinderungen» spezialisiert, sondern auf «Kinder und Jugendliche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, die in der Regelschule nicht ihren Möglichkeiten entsprechend genügend gefördert werden können».

Auch die nächsten Stadtratssitzungen werden wohl in der Wankdorf-Turnhalle abgehalten werden müssen. Frühestens nach der Sommerpause steht dann der Umzug in die Stammlokalität zur Debatte. Zur Freude der SVP und zum Ärger von Teuscher.